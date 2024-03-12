Без белья: Кристен Стюарт снова повторила модный прием Бьянки Цензори (фото)

Актриса посетила запись популярного шоу Стивена Колберта, выбрав для этого полностью черный ансамбль с пикантными деталями.

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33-летняя американская актриса Кристен Стюарт продолжает наследовать эпатажный стиль Бьянки Цензори. Если недавно на красной дорожке она появилась в боди, то теперь вышла в свет с голой грудью, которую прикрыла только топом из бисера на полупрозрачной черной основе и с открытой спиной, пишет Hello.

Звезду заметили, когда она шла на съемки The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке. К тому она надела длинную прямую юбку с разрезом сзади, черные капроновые гольфы и босоножки на каблуках.

Свой ансамбль она дополнила черными солнцезащитными очками и сумочкой Chanel.

Прохожие, кто оказался рядом со звездой, могли рассмотреть ее татуировки, в том числе логотип 7-Eleven на левом локте, черный прямоугольник с глазом в центре, лампочку в виде радужной оболочки на правом предплечье и крошечные кости домино на запястье.

Недавно стало известно, что Кристен серьезно подумывает о свадьбе со своей невестой Дилан Мейер, с которой она встречается уже более двух с половиной лет.

"У нее были разные идеи о том, как провести свою свадьбу. Возможно, она предпочитает меньше помпы, чем ей изначально хотелось. Но это меняется. Она любит семейную жизнь и с нетерпением ждет ее продолжения", – рассказал инсайдер.

Фото: Getty

На данный момент Стюарт "счастлива в своих преданных отношениях и уже довольно давно помолвлена".

Кристен встречается с Дилан с 2019 года и объявила об их помолвке в 2021 году. Пара впервые встретилась на съемках фильма в 2013 году, а спустя годы их пути снова пересеклись благодаря общему другу, что положило начало быстрому и страстному роману.

"В тот день, когда я встретила ее, казалось, что все ставки сделаны. Я встретила ее много лет назад в кино и не видела ее шесть лет. А потом она пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга, и я такая: "Где ты была и как я тебя не знала? Она каким-то образом жила в Лос-Анджелесе вместе со мной, но никогда не сближалась", – вспоминает Стюарт.

До Дилан Кристен встречалась с моделью Стеллой Максвелл и продюсером Алисией Каргайл.

Ранее Фокус писал, что невеста Кристен Стюарт показала редкие кадры с актрисой