Без білизни: Крістен Стюарт знову повторила модний прийом Б'янки Цензорі (фото)

Акторка завітала на запис популярного шоу Стівена Колберта, обравши для цього повністю чорний ансамбль з пікантними деталями.

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33-річна американська актриса Крістен Стюарт продовжує наслідувати епатажний стиль Б'янки Цензорі. Якщо нещодавно на червоній доріжці вона з'явилася в боді, то тепер вийшла у світ з голими грудьми, які прикрила тільки топом з бісеру на напівпрозорій чорній основі і з відкритою спиною, пише Hello.

Зірку помітили, коли вона йшла на зйомки The Late Show with Stephen Colbert у Нью-Йорку. До того вона одягла довгу пряму спідницю з розрізом ззаду, чорні капронові гольфи та босоніжки на підборах.

Свій ансамбль вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами і сумочкою Chanel.

Перехожі, які опинилися поруч із зіркою, могли роздивитися її татуювання, зокрема логотип 7-Eleven на лівому лікті, чорний прямокутник з оком у центрі, лампочку у вигляді райдужної оболонки на правому передпліччі та крихітні кістки доміно на зап'ясті.

Нещодавно стало відомо, що Крістен серйозно подумує про весілля зі своєю нареченою Ділан Мейєр, з якою вона зустрічається вже понад два з половиною роки.

"У неї були різні ідеї про те, як провести своє весілля. Можливо, вона віддає перевагу меншій помпі, ніж їй спочатку хотілося. Але це змінюється. Вона любить сімейне життя і з нетерпінням чекає його продовження", — розповів інсайдер.

Фото: Getty

Наразі Стюарт "щаслива у своїх відданих стосунках і вже досить давно заручена".

Крістен зустрічається з Діланом із 2019 року й оголосила про їхні зару чини 2021 року. Пара вперше зустрілася на зйомках фільму 2013 року, а через роки їхні шляхи знову перетнулися завдяки спільному другу, що поклало початок швидкому і пристрасному роману.

"Того дня, коли я зустріла її, здавалося, що всі ставки зроблено. Я зустріла її багато років тому в кіно і не бачила її шість років. А потім вона прийшла на вечірку з нагоди дня народження друга, і я така: "Де ти була і як я тебе не знала? Вона якимось чином жила в Лос-Анджелесі разом зі мною, але ніколи не зближувалася", — згадує Стюарт.

До Ділан Крістен зустрічалася з моделлю Стеллою Максвелл і продюсеркою Алісією Каргайл.

Раніше Фокус писав, що наречена Крістен Стюарт показала рідкісні кадри з актрисою