Крістен Стюарт повторила на червоній доріжці сміливий образ Б'янки Цензорі (фото)

Актриса обрала кутюрне вбрання, яке мало чого залишало уяві. Скромнішим образ зробив накинутий зверху піджак.

Related video

33-річна американська акторка Крістен Стюарт, найвідоміша своєю роллю Белли Свон у фільмі "Сутінки", відвідала прем'єру фільму "Любов, брехня і кровопролиття" в Нью-Йорку, вийшовши на червону доріжку в дуже провокаційному образі, пише People.

Посол Chanel, Стюарт обрала ансамбль від французького модного бренду, що складався з боді ультра-високого крою з відкритою спиною. У комплект боді входили невеликі бретельки, які охоплювали її плечі, оголюючи спину. Зверху вона накинула чорний піджак.

Ансамбль Крістен доповнила прозорими чорними колготками з високою талією та чорними туфлями-човниками, а з прикрас обрала кілька срібних каблучок.

Крістен обрала вбрання від Chanel Фото: Getty

Боді Стюарт дуже сильно нагадало те вбрання, в якому на публіці останнім часом з'являлася дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі, проте завдяки крою і підбору додаткових речей актриса мала набагато скромніший вигляд, ніж муза співака.

Бьянка Цензорі — велика любителька відвертих боді

За кілька годин до червоної доріжки стиліст акторки Тара Свеннен показала шанувальникам нещодавнє денне вбрання, яке складалося з жакета Chanel з малюнком поверх бралетта Fleur du Mal і шортів Chanel з високою талією. Професіонал моди підписала фотографію "Дні преси".

Нещодавно Крістен і Тара повернулися з Берлінського міжнародного кінофестивалю, де Стюарт хизувалася, вдягнувши клаптиковий комплект зі спідниці і жакета від Chanel Haute Couture, бузковий бюстгальтер і лофери.

У фільмі Роуз Гласс "Любов, брехня і кровопролиття" грає Лу, відлюдькувату менеджерку тренажерного залу, яка закохується в амбітну дівчину-бодібілдера. Остання в гонитві за своєю мрією до слави прямує до Вегаса. Їхня пристрасть виливається в небезпечну пригоду, яка затягне їх обох у тенета злочинних зв'язків.

Раніше Фокус писав, що Крістен Стюарт знялася для журналу топлес.