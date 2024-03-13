Фанаты не увидят продолжение "Бэтмена" в следующем году

Причиной таких решений стали прошлогодние забастовки в Голливуде, которые существенно повлияли на графики съемок и релизов многих ожидаемых картин.

Поклонники франшизы о приключениях не увидят новую часть фильма еще долго, сообщает Variety. Продолжение с Робертом Паттинсоном в главной роли, первая часть которого вышла в марте 2022 года, теперь дебютирует 2 октября 2026 года. Изначально планировалось, что "Бэтмен: Часть 2" появится на больших экранах 3 октября 2025 года.

Перенос стал следствием прошлогодней забастовки в Голливуде. По той же причине перенесены картины "Невеста" Мэгги Джилленхол с Кристианом Бэйлом, Джесси Бакли и Питером Сарсгаардом в главных ролях, премьера которой теперь указана на 3 октября 2025 года, а мафиозная драма "Мудрые парни" с Робертом Де Ниро выходит не 15 ноября 2024 года, а 21 марта 2025-го.

Фильм о Бэтмене, режиссером и соавтором сценария которого выступил Мэтт Ривз, был сосредоточен на одноименном супергерое DC Comics и повествует о Брюсе Уэйне, который пытался защитить Готэм-сити от Загадочника. В каст повшли Зои Кравиц, которую даже заподозрили в беременности, Пол Дано и Джеффри Райт.

Первоначально первую часть "Бэтмена" планировали выпустить в 2021 году, но начало пандемии COVID-19 отложило его дебют. Картина стала хитом и собрала 85% на сайте Rotten Tomatoes.

Фильм также имел успех у зрителей и за период проката собрал чуть более 772 миллионов долларов.

Разработка сиквела "Бэтмена" началась в 2019 году, и нескольким ключевым актерам были предоставлены варианты контракта, чтобы они могли повторить свои роли в будущих фильмах по мотивам комиксов DC.

Ранее Фокус писал, что Роберт Паттинсон пришел на показ Dior в нестандартном образе.