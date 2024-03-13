Куда подевалось "платье Элвиса" и другие культовые наряды принцессы Дианы

Наряды принцессы Дианы уже давно имеют культовый статус. И каждый раз, когда они появляются на аукционах, то за них начинается настоящая битва. Но некоторые платья являются более популярными, чем другие.

От сказочного "Платья Элвиса" до бархатного платья, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой – что случилось со сказочными платьями Дианы и где они сейчас. Об этом пишет Daily Mail.

Когда в конце прошлого года первое платье, созданное Жаком Азагури для принцессы Дианы, побило рекорды как самое дорогое из ее платьев, проданных на аукционе, кутюрье путешествовал по Индии. Черное вечернее платье, расшитое голубыми звездами, было продано на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе за 790 000 фунтов стерлингов.

Платье было одним из 79 нарядов, проданных принцессой на аукционе 25 июня 1997 года, одном из самых ожидаемых аукционов 20-го века.

В общей сложности 1100 человек, включая представителей музеев, ценителей моды, коллекционеров высокой моды и поклонников Дианы, собрались в аукционном доме Christie's Park Avenue на Манхэттене, чтобы сделать ставку.

В течение двух с половиной часов аукцион собрал 1,96 миллиона фунтов стерлингов для выбранных Дианой благотворительных организаций: Ракового фонда Королевской больницы Марсдена и Фонда борьбы со СПИДом. Еще 2 миллиона фунтов стерлингов были собраны за счет продажи каталогов и сборов средств.

Теперь, 27 лет спустя, местонахождение самых культовых нарядов принцессы Дианы известно. Но увидеть их удастся не все. Но вот знаменитое платье мести, похоже, бесследно исчезло.

Платье Грейс Келли

Когда Диана надела бледно-голубое шелковое шифоновое платье без бретелек от Кэтрин Уокер и соответствующий палантин на Каннский кинофестиваль 15 мая 1987 года, ее начали сравнивать с кинозвездой Грейс Келли – впоследствии княгиней Монако.

Принцесса Диана в Каннах Фото: Getty Images

Диана и принц Чарльз присутствовали на гала-вечере в честь актера сэра Алека Гиннесса, но Диана в то время тайно встречалась с Джеймсом Хьюиттом, лихим бывшим офицером кавалерии британской армии.

Диане понравилось это платье, и она надела его на премьеру фильма "Супермен IV: В поисках мира" 23 июля 1987 года и на королевский гала-представление "Мисс Сайгон" в Королевском театре Друри-Лейн 19 сентября 1989 года.

Однако поклонники Дианы были потрясены, когда американский кабельный телеканал WE TV купил то самое платье на аукционе Christie's за 42 526 фунтов стерлингов вместе с двумя другими платьями и взял его с собой в тур "Платья, за которые можно умереть".

Тур был остановлен после смерти Дианы, но затем платья начали показывать в туре под новым названием "Наследие любви".

Платье Грейс Келли было наконец продано 8 мая 2011 года на аукционе Julien's Auctions в Беверли-Хиллз, Калифорния, за 114 072,75 фунтов стерлингов Фонду Museo de la Moda в Сантьяго, Чили.

Платье на одно плечо

Это платье Диане подарила редактор моды Vogue Анны Харви. И она впервые надела свое платье Hachi на одно плечо на гала-концерт в отеле Hilton в Мельбурне 16 апреля 1983 года, во время своего первого официального турне по Содружеству.

Принцесса Диана позировала в этом платье для фото с братом и отцом Фото: charles.earl.spencer/instagram

Белое вечернее платье на одно плечо от японского дизайнера Хачи, было расшито серебряными бусинами. И выглядело очень эффектно.

До этого принцесса славилась своим сказочным внешним видом: она носила оборки, воланы, кружева и рюши. Но к тому времени, когда она отправилась в Австралию в качестве молодой матери и суперзвезды СМИ, она уже пробовала носить более изящные платья, которые подчеркивали ее широкие плечи.

Платье, расшитое серебряными стеклярусами, было одним из любимых Дианы: она носила его неоднократно в течение следующих шести лет, прежде чем оно оказалось в глубине ее гардероба.

Журнал Mail on Sunday's You купил платье на аукционе Christie's в 1997 году за 45 173 фунта стерлингов.

Он стал призом в конкурсе, который выиграла 53-летняя жена фермера Маргарет Томпсон. Опустошенная смертью Дианы, она положила его в банковское хранилище, а затем решила продать.

Платье было выставлено на повторный аукцион 13 декабря 2001 года за 49 777,20 фунтов стерлингов на аукционе Doyle's в Нью-Йорке и стало первым платьем, купленным Fundación Museo de la Moda, базирующимся в Сантьяго, Чили.

Дипломатическое платье

Японский дизайнер Юки Торимару познакомилась с Дианой через близкого друга, который знал, что она собиралась с государственным визитом в Японию в 1986 году. Юки подарила ей на выбор три платья – красного, белого и синего цветов британского флага – и она выбрала королевский синий номер, подходящий к ее обручальному кольцу.

Юки, вдохновленная работами испанского дизайнера Фортуни и знаменитого иллюстратора Эрте, создала на редкость эффектное платье. И принцесса именно его сохранила его для своего последнего и самого важного приема: банкета с императором Хирохито.

Принц и принцесса Уэльские в Токио Фото: Getty Images

На ужине 12 мая она дополнила платье драгоценностями из сапфиров и бриллиантов.

После смерти Дианы Юки создавала наряды для Бьянки Джаггер и Джерри Холл.

А знаменитое синее платье было продано на аукционе Christie's в 1997 году. Его купил нью-йоркский арт-дилер Джеймс Кодзима за 15 218 фунтов стерлингов от имени своего двоюродного брата Акихико Кодзимы, директора Колледжа моды и искусства Меджиро.

Платье Красного Креста

Будучи покровителем Молодежной организации Британского Красного Креста и вице-президентом Британского общества Красного Креста, Диана была почетным гостем на концерте Лучано Паваротти 8 мая 1995 года в Королевском Альберт-холле в честь 125-летия Красного Креста.

Оригинальное платье Дианы Фото: Getty Images

Она выбрала платье в стиле милитари от Кэтрин Уокер с черным лифом в гусарском стиле и плиссированной юбкой из красного шелкового крепа, отделанной сутажной тесьмой и ленточкой на талии. Это платье также купил Акихико для Колледжа.

Платье-тюльпан

В качестве почетного гостя на банкете, устроенном президентом Ибрагимом Бабангидой и первой леди Марьям в Лагосе, Нигерия, 15 марта 1990 года, Диана решила отразить цвета национального флага в белом шелковом шифоновом платье с воротником-бретелькой и цветочным принтом.

Принцесса Диана в Нигерии Фото: Getty Images

Это воздушное платье также создала Кэтрин Уокер. Платье было куплено на аукционе Christie's в 1997 году за 15 218 фунтов стерлингов Вероникой Херст, вдовой медиа-барона Рэндольфа Херста.

Ее друг позже подарил платье Метрополитен-музею в Нью-Йорке.

Платье Элвиса

Расшитое 20 000 жемчужин и белыми блестками платье-футляр от Кэтрин Уокер и подходящее болеро, которое Диана надела на церемонию вручения наград British Fashion Awards в лондонском Альберт-холле 17 октября 1989 года, сравнивали с костюмами Элвиса Пресли.

Принцесса Диана и ее "платье Элвиса" Фото: Getty Images

Сама Диана назвала это платье "Платьем Элвиса" из-за воротника-стойки. Она любила его и надевала несколько раз. Но порвала на государственном банкете, устроенном президентом Венгрии Арпадом Гонцем в Будапеште 8 мая 1990 года.

Платье было куплено за 90 827 фунтов стерлингов на аукционе Christie's американской памятной компанией The Franklin Mint, которая создала портретную куклу Дианы в точной копии платья. Платье они подарили лондонскому музею Виктории и Альберта.

Платье Траволты

Это синее бархатное платье Виктора Эдельштейна стало одним из культовых платьев Дианы после того, как она надела его, танцуя с Джоном Траволтой 9 ноября 1985 года на государственном ужине, устроенном президентом Рональдом Рейганом и его женой Нэнси в Белом доме.

В тот вечер она дополнила платье колье из сапфиров и жемчуга, переделанным из броши, подаренной ей королевой-матерью.

Фото: Getty Images

Платье было продано в декабре 2019 года Историческим королевским дворцам за 275 000 фунтов стерлингов.

Траволта вспоминал, что и не думал о том, чтобы пригласить принцессу, но его попросила станцевать с Дианой сама Нэнси Рейган, заметив, что ее гостья скучает.

"Я был счастлив. Она отлично чувствовала ритм. Мы исполнили что-то вроде современного фокстрота", — вспоминал Траволта.

Платье стало одним из любимых Дианы. Она надевала его несколько раз. Даже когда позировала для официального портрета.

С тех пор платье много раз переходил из рук в руки. Морин Рорек купила платье за ​​133 835 фунтов стерлингов – самую высокую цену, когда-либо поднятую Christie's за одежду, – побив предыдущий рекорд в 120 709,71 фунта стерлингов за белый костюм, который Джон Траволта носил в фильме "Лихорадка субботнего вечера".

В конце концов она обанкротилась, а платья были изъяты в качестве залога.

Это конкретное платье было перепродано на аукционе Kerry Taylor Auctions 19 марта 2013 года за 250 000 фунтов стерлингов анонимному покупателю. 9 декабря 2019 года аукционный дом снова продал то же платье за ​​275 000 фунтов стерлингов компании Historic Royal Palaces.

Гала-платье

Когда Диана посетила частный просмотр и прием на аукционе Christie's в Лондоне 2 июня 1997 года, она выбрала бледно-голубое гипюровое кружевное платье от Кэтрин Уокер, расшитое серебристыми бусинами.

Принцесса Диана на приеме Фото: Getty Images

Это проданное на аукционе платье сейчас выставлено в Музее принцессы Дианы в Лос-Анджелесе.

Платье мести

Самое знаменитое и культовое платье Дианы, названное "платьем мести" Диана купила в бутике дизайнера Кристина Стамболян.

Диана носила это платье 29 июня 1994 года, в ночь, когда принц Чарльз признался на национальном телевидении, что у него роман с Камиллой Паркер-Боулз.

Платье мести

Сочетая платье со своим любимым колье с сапфиром, жемчугом и бриллиантами, которое сочеталось с ее обручальным кольцом, и алыми ногтями, Диана вышла на ужин Vanity Fair в галерее Serpentine в лондонском Гайд-парке.

Газета Telegraph назвала платье Дианы "образом сопротивления", назвав его "самым стратегическим платьем, которое когда-либо носила женщина в наше время".

Платье стоимостью 900 фунтов ушло с молотка на аукционе Christie's четыре года спустя и было куплено за 44 511 фунтов шотландцем Грэмом Маккензи и его женой Бриге, владевшими франшизой Body Shop в Шотландии.

Они выставили его, чтобы собрать деньги для шотландских благотворительных организаций. После смерти принцессы пара завернула его в папиросную бумагу и положила в банковское хранилище. С тех пор его никто не видел.

Платье со звездами

Этот наряд был фаворитом принцессы и, благодаря недавней распродаже, это самое дорогое платье Дианы, когда-либо проданное на аукционе.

Платье со звездами, проданно за миллион долларов Фото: Getty Images

Но покупатель и новое местонахождение платья неизвестны.

Потрясающее вечернее платье принцессы Дианы, созданное Жаком Азагури было продано более чем за 1,1 миллиона долларов США, что стало новым рекордом для одного из ее платьев, проданных на аукционе.

Напомним, ранее Фокус писал о всех, кто носил титул принцесса Уэльская, кроме Дианы и Кейт Миддлтон.