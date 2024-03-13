"Я, "Победа" и Берлин": Тина Кароль и дочь Кузьмы Скрябина появились на премьере в Киеве (фоторепортаж)
В украинской столице состоялась долгожданная премьера фильма, созданного по мотивам произведения лидера группы "Скрябин". На премьере появились топовые укринские знаменитости.
12 марта, в киевском кинотеатре "Оскар" состоялась масштабная премьера фильма, снятого по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина — "Я, Побела и Берлин". Событие стало центром светской жизни украинской столицы, собрав известных артистов, ведущих, журналистов, стилистов и блогеров. Фокус побывал на звездной премьере.
Изначально дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но, как известно, на этапе подготовки проката картины случилось полномасштабное вторжение РФ в Украину, что отложило премьеру на долгие два года.
О чем фильм "Я, Победа и Берлин"
Сюжет фильма погружает зрителей в эпоху 1990-х — период постсоветской романтики в Украине, ставшей фоном для ярких юношеских ожиданий Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин). Кричащий стиль, отчанные молодежные события, фоном для которых выступил плейлист каверов песен Скрябина.
Знаковое событие собрало многочисленных представителей СМИ, команду и звезд фильма, большое количество звездных гостей. Фильм был предаставлен звездами картины: актером Иваном Блиндарем, актрисой Марией Стопник, а также продюсерами фильма Алексеем Терентьевым, Ольгой Пантелеймоновой, Юрием Артеменко. Гостями показа также стали украинские звезды, инфлюэнсеры, телеведущие, друзья, группа СКРЯБИН и семья Андрея Кузьменко — жена Светлана и дочь Барбара.
Знаковыми гостями события стал ряд топовых музыкантов, работавших над уникальным саундтреком — Wellboy, Женя Галич и группа O.TORVALD, ТНМК, Тина Кароль, Антитела.
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