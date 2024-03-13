Анджелина Джоли потерпела поражение в суде от Брэда Питта

Брэд Питт намерен докопаться до сути и понять, кто же теперь является владельцем части бизнеса, в который он вложил не только деньги, но и душу.

У 60-летнего оскароносного американского актера Брэда Питта – белая полоса в жизни. Он не только активно снимается и счастлив в отношениях с Инес Де Рамон, но и недавно одержал очередную победу над бывшей женой Анджелиной Джоли, сообщает Daily Mail.

Актриса попыталась отменить предварительное решение Верховного суда Лос-Анджелеса, которое удовлетворило претензии ее бывшего мужа о том, что она продала свою долю в их винограднике Chateau Miraval российскому олигарху Юрию Шефлеру без его согласия в 2021 году. Судя Лия Мартин отклонила обвинения в том, что его иск был "легкомысленным, злонамеренным и частью проблемной схемы".

Эта промежуточная победа означает, что у команды юристов Питта есть зеленый свет, чтобы передать судебное разбирательство в суд

Длительное противостояние между супругами за винодельню Chateau Miraval уже получило название "Войны роз", поскольку здесь производят отмеченное наградами игристое розовое вино.

Вино из винодельни Питта и Джоли отмечено наградами Фото: Getty

В феврале стало известно, что суд в Люксембурге лишил Stoli, группу Шефлера, некоторых акций, в результате чего Питт стал мажоритарным акционером. В целом же судебные процессы по этой винодельне ведутся в залах судов Франции, Люксембурга и Лос-Анджелеса.

Питт был шокирован, когда его бывшая жена без его согласия продала свою половину Chateau Miraval российскому миллиардеру. Конечным владельцем акций является теневой траст на острове Джерси, контролируемый компанией, акционером которой Шефлер не является.

Брэд заявил, что Анджелина нарушила договоренность о том, что они дадут друг другу право первого отказа.

Chateau Miraval Фото: Getty Images

По словам инсайдеров, актер "полон решимости докопаться до сути".

"Брэд хочет, чтобы Джерси начал давать ответы. Он должен иметь право знать, кто купил его бизнес. Он вложил все свое сердце и душу в Chateau Miraval и чувствует, что коврик у него выбит. Он не знает наверняка, с кем на самом деле ведет дела", – говорит источник.

Команда Питта говорит, что представители Stoli — международного конгломерата по производству напитков, принадлежащего Шефлеру, — сделали "нежелательную" заявку на приобретение Miravel после известия о расставании пары.

Ранее Питт утверждал, что Шефлер пытался "запугивать" и "угрожать" ему клеветой, утверждая, что россиянин пытался заставить его подчиниться, выпустив пресс-релиз, объявляющий об их "партнерстве" на следующий день после заключения сделки с Джоли. Затем россиянин потребовал, чтобы пара встретилась для переговоров, "лично настаивая", что в пресс-релизе "подчеркивается", что они были партнерами Питта – несмотря на то, что Брэд узнал о сделке только из объявления.

Напомним, Фокус писал, что Брэд Питт и Анджелина Джоли до сих пор не закончили развод.