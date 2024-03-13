Леонардо ДиКаприо заметили в объятиях певицы Тейяны Тейлор

Пара о чем-то мило ворковала, а Тейяна обнимала Лео и играла с его волосами. Вечер они провели весело и непринужденно.

49-летний голливудский сердцеед и убежденный холостяк Леонардо Ди Каприо был замечен с новой женщиной на вечеринке WME, организованной в пятницу в бывшем поместье Уильяма Рэндольфа Херста в Беверли-Хиллз, Калифорния, перед вручением "Оскара" и вызвал пересуды среди поклонников и коллег. И дело не в новой пассии, а в ее возрасте, пишет Page Six.

Актер мило ворковал с певицей Тейяной Тейлор, которой 33 года. Учитывая, что у Лео никогда не было девушек старше 25 лет, его внимание к Тейяне многих удивило.

Он держал ее за руку, а затем обнял ее за талию, пока она, наклонившись, о чем-то шептала ему на ухо.

В сеть попало также видео, как Тейлор улыбается, обняв Лео за шею и играя с его волосами.

В свою очередь таблоид TMZ со ссылкой на инсайдеров заявил, что романтики между парой нет, просто они в настоящее время работает вместе над новым безымянным фильмом Пола Томаса Андерсона.

В сентябре прошлого года стало известно, что ДиКаприо встречается с 25-летней моделью Витторией Черетти после того, как месяцем ранее их заметили целующимися на Ибице, Испания.

"За последние несколько месяцев они проводили довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне", — сообщил источник.

В ноябре пара отпраздновала 49-й день рождения Ди Каприо в Беверли-Хиллз, и их видели "нежными и целующимися всю ночь". В том же месяце актер планировал после Дня Благодарения полететь в Лондон и провести время с Черетти и ее семьей.

Леонардо ранее был в отношениях с Камилой Морроне в течение четырех лет. Пара рассталась в 2022 году. Что касается Черетти, то она была замужем за нью-йоркским диджеем Маттео Миллери.

Ранее Фокус писал, что Леонардо ДиКаприо расстроен слухами о своих романах и хочет "настоящих отношений".