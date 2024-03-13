Как правильно ухаживать за кожаными изделиями, чтобы они дольше имели привлекательный вид

Кожаные изделия требуют правильного и тщательного ухода, ведь эти материалы очень уязвимы. Именно поэтому им нужно больше внимания чем обычной одежде.

Кожаные вещи, такие как обувь, сумки, куртки, кошельки и другие аксессуары, могут прослужить вам долгие годы, если за ними правильно ухаживать. Именно поэтому стилист Анна Боброва дала несколько советов, которые помогут вам продлить срок службы ваших кожаных изделий.

Совет 1

По словам стилиста, прежде всего стоит уделить внимание уходу кожаным изделиям, которые на время стоят в вашем гардеробе, но вы их не носите.

"Чтобы кожаные изделия, такие как сапоги и сумки, не деформировались, когда вы ими не пользуетесь, наполните их мягким материалом, например, бумагой или тканью", — говорит Анна Боброва.

Теплую среду

Совет 2

Анна Боброва отмечает, что очень важно правильно выбирать место для хранения кожаных вещей. Именно поэтому никогда не храните кожаные изделия возле источников тепла: батареи, камина или электрообогревателя. Это может повредить кожу и привести к трещинам на ней.

Совет 3

Как утверждает стилист, очень важно не перегружать сумку, чтобы кожа не потеряла свою форму.

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Советы 4

Если вы вешаете кожаные брюки или юбки на вешалку, убедитесь, что они не пережимаются. По словам стилиста, это может привести к повреждению изделия.

Совет 5

Верхнюю кожаную одежду нужно хранить в чехле, чтобы кожаные куртки не теряли свой вид и качество.

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Совет 6

Загрязненные кожаные изделия следует очищать с помощью мягкой, сухой тряпки или микрофибровой салфетки и специального средства для чистки кожи. Стилист отмечает, не используйте воду с моющими средствами или агрессивными химическими веществами, это может навредить.

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