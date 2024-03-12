Трендовая верхняя одежда на которую стоит обратить внимание этой весной (фото)

Весна пока затянулась, а это значит есть время приобрести актуальные варианты верхней одежды на более теплую погоду, которые заменят нам теплые и массивные зимние пуховики. Конечно с первым приходом тепла хочется как можно скорее избавиться от верхней одежды, но все же до конца апреля — середины мая придется носить что-то сверху основной одежды.

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Конечно кто-то предпочитает пальто, кому-то удобно в легкой куртке, а некоторые ищут несколько удобных и практичных вариантов, которые помогут выглядеть стильно. Чтобы вам было проще выбрать верхнюю одежду стилист Яна Ткаченко рассказала, какие варианты верхней одежды будут в тренде этой весной.

Тренч из экокожи

Сейчас тренч из экокожи — один из самых популярных трендов в мире моды. Эко — это альтернатива традиционной коже, которая позволяет создать стильный и модный образ, не нанося вреда животным. Такие тренчи доступны в разных цветах и стилях, и добавляют образу современности и элегантности. Их легко сочетать с различными вещами гардероба и использовать в разных сезонах, делая их универсальным элементом гардероба.

"Тренч из экокожи — идеальная длина миди и трендовый цвет шоколада идеально подойдет для ваших повседневных или элегантных образов", — отмечает Яна Ткаченко.

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Укороченный бомпер

Другое название для укороченного бомпера — это кроптоп или кроп-бомпер. Он может быть отличным дополнением к вашему образу, особенно если вы хотите подчеркнуть талию и создать стильный и молодежный образ. Кроптопы можно легко сочетать с высокими поясами, юбками или брюками с высокой талией. Не стесняйтесь экспериментировать с цветами и материалами, чтобы создать неповторимый и стильный образ.

"Укороченный бомпер — одна из самых актуальных вещей весны 2024 года, а винтажная кожа добавляет особого шарма этой модели", — отмечает стилист.

Косуха

Косуха — это один из актуальных трендов в мире моды. Этот стиль одежды является популярным среди многих модниц и модников. Косуха может быть изготовлена из различных материалов, таких как кожа, джинсы или текстиль. Она идеально подходит для создания стильного образа и может быть совмещена с различными вещами гардероба. Если вы хотите добавить немного решительности и оригинальности к своему образу, косуха — отличный выбор.

"Косуха — вечная классика, но эта модель в винтажном стиле, с потертой кожей и коричневым цветом гарантированно будет собирать на себе восхищенные взгляды", — отмечает Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, как выглядеть моложе своего возраста: эти 6 секретов действительно действуют. Кроме этого, Фокус писал, топ 5 цветовых ошибок, которые допускают большинство женщин в своем гардеробе.