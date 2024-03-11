Как выглядеть моложе своего возраста: эти 6 секретов действительно действуют

Женщины часто задаются вопросом как выглядеть моложе, надеясь на секретные фишки "минус 20 лет". Страх возраста в нас сидит где-то генетически с незапамятных времен, когда выживание женщины полностью зависело от мужчин. К счастью, сейчас другие времена и можно уже ничего не скрывать.

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Однако, как бы там ни было, каждая женщина мечтает в 40 выглядеть хотя бы на 5-10 лет моложе. Конечно состояние кожи, волос, организма в большей степени зависит от нашего образа жизни, питания, генетики. Но существуют и визуальные коррективы на которые может повлиять каждая женщина. Фокус подготовил подборку советов для женщин, как выглядеть моложе.

Макияж

В тренде натуральность, поэтому, многие насмотревшись на девушек с фильтрами в соцсетях, решили, что им макияж не нужен. С возрастом контраст внешности падает, поэтому его стоит держать на уровне с помощью макияжа. Конечно сделать "макияж без макияжа" не так легко, но реально. Если вы при слове макияж представляете женщину с красными губами и смоки-айс, то это все стереотип навеянный обществом. С возрастом макияж неотъемлемая вещь любой женщины, чтобы выглядеть моложе. Главное придерживаться правила натуральности. Легкий макияж — это именно то, что поможет выглядеть моложе.

Фото: Freepik

Гармония бровей

Брови задают акценты и настроение всей портретной зоне. Именно брови могут сделать ваш внешний вид моложе, или же наоборот сделает из вас немного стареющую бабушку. Именно поэтому, с ответственностью отнеситесь к своему лицу. Обратитесь к специалисту, который поможет подобрать форму бровей под ваши черты лица и пропорцию. Не нужно гнаться за трендами, раньше были в моде брови-ниточки, сейчас — брови-кусты, но это не значит, что они подходят всем.

Более светлый и мягкий оттенок волос

Ни для кого не секрет, что темный цвет волос может добавить несколько лет. Именно поэтому с возрастом многие звезды Голливуда, будучи пылкими брюнетками, переходят в более мягкий тон для окрашивания. Также можно перейти в более светлый тон волос, который придаст лицу свежести и молодости.

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Пастельные оттенки

Главное правило — всегда подбирайте оттенки под свой цвет лица. Только тогда вы будете выглядеть свежо и гармонично. Пастельные оттенки универсальны, поэтому они подходят всем и умело освежают кожу. Более глубокие оттенки требуют более тщательного внимания и подбора.

Фото: Freepik

Кожа рук, декольте и шеи

Многие женщины концентрируются именно на лице, но не забывайте, что руки, шея и декольте, те зоны, которые всегда выдают реальный возраст женщины. Именно поэтому стоит уделить внимание питанию кожи и ее ухода. Для этого не обязательно ходить к косметологу, главное правильно подобрать домашний уход.

Страх возраста

Да, страх возраста действительно мешает выглядеть моложе. Из-за попыток скрыть возраст, женщины делают немало ошибок, иногда доводя дело до абсурда. Выглядеть как в 20 больше точно не получится, а вот выглядеть лучше 100% получится. Тем более нет ничего неудобного выглядеть на свой возраст, главное уметь принять его и выглядеть хорошо с любой цифрой в паспорте. ⠀

Объективно мы меняемся, меняется лицо, фигура, статус и даже внутренние мироощущения. Поэтому и образ необходимо подстраивать. Если вы выглядите безупречно, не важно сколько вам лет, никто и никогда не скажет что-то о возрасте. Потому что замечают не возраст, замечают диссонансы в образе. Поэтому сила в гармонии всего образа. И гардероб это его важная существенная часть.

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