Як виглядати молодше за свій вік: ці 6 секретів дійсно діють

Жінки часто задаються питанням як виглядати молодшим, сподіваючись на секретні фішки "мінус 20 років". Страх віку в нас сидить десь генетично з незапам'ятних часів, коли виживання жінки повністю залежало від чоловіків. На щастя, зараз інші часи і можна вже нічого не приховувати.

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Однак, якби там не було, кожна жінка мріє в 40 виглядати хоча б на 5-10 років молодше. Звісно стан шкіри, волосся, організму в більшій мірі залежить від нашого способу життя, харчування, генетики. Але існують і візуальні корективи на які може вплинути кожна жінка. Фокус підготував підбірку порад для жінок, як виглядати молодше.

Макіяж

У тренді натуральність, тому, багато хто надивившись на дівчат з фільтрами в соцмережах, вирішив, що їм макіяж не потрібен. З віком контраст зовнішності падає, тому його варто тримати на рівні за допомогою макіяжу. Звісно зробити "макіяж без макіяжу" не так легко, але реально. Якщо ви при слові макіяж уявляєте жіночку з червоними губами і смокі-айс, то це все стереотип навіяний суспільством. З віком макіяж невідʼємна річ будь-якої жінки, щоб виглядати молодше. Головне дотримуватися правила натуральності. Легкий макіяж — це саме те, що допоможе виглядати молодше.

Фото: Freepik

Гармонія брів

Брови задають акценти та настрій всій портретній зоні. Саме брови можуть зробити ваш зовнішній вигляд молодшим, або ж навпаки зробить з вас трішки пристаркувату бабусю. Саме тому, з відповідальністю віднесіться до свого обличчя. Зверніться до спеціаліста, який допоможе підібрати форму брів під ваші риси обличчя та пропорцію. Не потрібно гнатися за трендами, раніше були в моді брови-ниточки, зараз — брови-кущі, але це не значить, що вони пасують усім.

Більш світлий та мʼякий відтінок волосся

Ні для кого не таємниця, що темний колір волосся може додати кілька років. Саме тому з віком багато зірок Голлівуду, бувши палкими брюнетками, переходять в більш мʼякий тон для фарбування. Також можна перейти в більш світлий тон волосся, який надасть обличчю свіжості та молодості.

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Пастельні відтінки

Головне правило — завжди підбирайте відтінки під свій колір обличчя. Тільки тоді ви будете виглядати свіжо та гармонійно. Пастельні відтінки універсальні, тому вони пасують усім і уміло освіжують шкіру. Більш глибокі відтінки вимагають ретельнішої уваги і підбору.

Фото: Freepik

Шкіра рук, декольте та шиї

Багато жінок концентруються саме на обличчі, але не забувайте, що руки, шия та декольте, ті зони, які завжди видають реальний вік жінки. Саме тому варто приділити увагу живленню шкіри та її догляду. Для цього не обов’язково ходити до косметолога, головне правильно підібрати домашній догляд.

Страх віку

Так, страх віку дійсно заважає виглядати молодше. Через спроби приховати вік, жінки роблять чимало помилок, інколи доводячи справу до абсурду. Виглядати як в 20 більше точно не вийде, а от виглядати краще 100% вийде. Тим більше немає нічого незручного виглядати на свій вік, головне вміти прийняти його і виглядати гарно з будь-якою цифрою в паспорті. ⠀

Об'єктивно ми змінюємося, змінюється обличчя, постать, статус і навіть внутрішні світовідчуття. Тому і образ необхідно підлаштовувати. Якщо ви виглядаєте бездоганно, не важливо скільки вам років, ніхто й ніколи не скаже щось про вік. Тому що помічають не вік, зауважують дисонанси в образі. Тому сила у гармонії всього образу. І гардероб це його важлива суттєва частина.

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