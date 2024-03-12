Трендовий верхній одяг на який варто звернути увагу цією весною (фото)

Весна поки забарилася, а це значить є час придбати актуальні варіанти верхнього одягу на більш теплу погоду, які замінять нам теплі та масивні зимові пуховики. Звісно з першим приходом тепла хочеться якомога швидше позбутися верхнього одягу, але все ж до кінця квітня — середини травня доведеться носити щось зверху основного одягу.

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Звісно хтось надає перевагу пальто, комусь зручно в легкій куртці, а дехто шукає кілька зручних та практичних варіанті, які допоможуть виглядати стильно. Щоб вам було простіше обрати верхній одяг стиліст Яна Ткаченко розповіла, які варіанти верхнього будуть в тренді цією весною.

Тренч з екошкіри

Зараз тренч з екошкіри — один із найбільш популярних трендів у світі моди. Еко — це альтернатива традиційній шкірі, яка дозволяє створити стильний та модний образ, не завдаючи шкоди тваринам. Такі тренчі доступні в різних кольорах і стилях, і додають образу сучасності та елегантності. Їх легко поєднати з різними речами гардероба та використовувати в різних сезонах, роблячи їх універсальним елементом гардероба.

"Тренч з екошкіри — ідеальна довжина міді та трендовий колір шоколаду ідеально підійде для ваших повсякденних чи елегантних образів", — відзначає Яна Ткаченко.

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Укорочений бомпер

Інша назва для укороченого бомпера — це кроптоп або кроп-бомпер. Він може бути чудовим доповненням до вашого образу, особливо якщо ви хочете підкреслити талію та створити стильний і молодіжний образ. Кроптопи можна легко поєднувати з високими поясами, спідницями або штанами з високою талією. Не соромтеся експериментувати з кольорами та матеріалами, щоб створити неповторний й стильний образ.

"Укорочений бомпер — одна з найактуальніших речей весни 2024 року, а вінтажна шкіра додає особливого шарму цій моделі", — відзначає стиліст.

Косуха

Косуха — це один з актуальних трендів у світі моди. Цей стиль одягу є популярним серед багатьох модниць і модників. Косуха може бути виготовлена з різних матеріалів, таких як шкіра, джинси або текстиль. Вона ідеально підходить для створення стильного образу і може бути поєднана з різними речами гардероба. Якщо ви хочете додати трохи рішучості і оригінальності до свого образу, косуха — відмінний вибір.

"Косуха — вічна класика, але ця модель у вінтажному стилі, з потертою шкірою та коричневим кольором гарантовано збиратиме на собі захоплені погляди", — наголошує Яна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, як мати вигляд, молодший за свій вік: ці 6 секретів дійсно діють. Крім цього, Фокус писав, топ 5 кольорових помилок, які допускать більшість жінок у своєму гардеробі.