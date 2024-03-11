Топ 5 кольорових помилок, які допускать більшість жінок у своєму гардеробі (фото)

Кольорова палітра вашого гардеробу — це запорука успішних образів у майбутньому. Якщо ви не знаєте й не вмієте поєднувати кольори, це проблема, адже тоді ви ризикуєте мати непривабливий і застарілий вигляд.

Related video

Багато жінок допускать помилку у підборі кольорів, хоч на перший погляд їм здається, що у них з кольоровим поєднанням все добре. Саме тому Фокус підготував підбірку помилок, які часто допускають жінки у поєднанні свого гардеробу.

Перебір з нейтральністю

У гонитві за універсальністю і "поєднуваністю" ви ризикуєте злитися з натовпом. 90% людей намагаються притримуватися правила нейтральних кольорів. Через це їх образи виглядають сірими та нудними. Саме тому не варто зациклюватися тільки на нейтральних відтінках, додайте в свій гардероб кольори. Сірий, чорний та білий — це універсальні кольори, тому ви спокійно можете придбати будь-які яскраві акценти і додати їх до своїх образів.

Одяг одного кольору

Часто буває так, що жінці імпонує лише один колір і вона починає скупляти речі всі одного відтінку. Це велика помилка. Такий гардероб виглядає нудно та одноманітно. Оточуючі сприймають тільки колір, тому навіть якщо ви переглядаєтеся кожного дня в різні речі, але вони мають однаковий колір, то сприймається це як те, що ви ходите в одному і тому ж. Саме тому не залипаємо на конкретному кольорі, розбавляємо гардероб різними кольорами.

Читайте також: 5 моделей жіночих пальто, які вже не актуальні для весни 2024

Відсутність поєднання

Купуєте речі безсистемно, сподобався колір, фасон, модель. Ніби в гардеробі безліч кольорів, а одягнути немає що, бо нічого не пасує одне до одного? Це помилка людей, які біжать за модою, але хочуть залишити свої смакові вподобання. Саме тому вони скуповувати все підряд, а після опиняються перед проблемою - немає що одягати. Саме тому усвідомлено підходьте до вибору речі. Перш ніж купити кофтинку, джинси, светр, завжди уявіть в голові з чим ви будете його комбінувати. Ідеальною буде річ, якщо ви можете скласти з нею мінімум 3-5 образів.

Білий верх/темний низ

Поширений випадок "нейтральності", коли жінки мають безліч світлих верхів і таку ж кількість низів. Навіть якщо на роботі у вас суворий дрес-код, ви ж не 24/7 в офісі. Часи школи минули, робимо це виключно, щоб образ був стильний і з розумінням справи. Тому додайте акценти, не бійтеся кольорів.

Виключно чорне взуття

Чорний — це класика, чорний — це універсальність. Наче в усьому світі немає іншого кольору взуття. Так вважають багато жінок, які не ризикують купувати взуття іншого кольору. Насправді чорне взуття не завжди пасує під все. Так у більшості випадків, але не скрізь. Є безліч відмінно комбінованих варіантів взуття. Не бійтеся експериментувати додайте до вашого гардеробу нових кольорів.

Нагадаємо, раніше ми писали, яскравий светр на весну, з чим носити: цікаві ідеї образів. Крім цього, Фокус писав, які моделі сумок будуть в тренді весною 2024.