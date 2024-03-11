Топ-5 цветовых ошибок, которые допускают большинство женщин в своем гардеробе (фото)

Цветовая палитра вашего гардероба — это залог успешных образов в будущем. Если вы не знаете и не умеете сочетать цвета, это проблема, ведь тогда вы рискуете выглядеть не привлекательно и устарело.

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Многие женщины допускают ошибку в подборе цветов, хотя на первый взгляд им кажется, что у них с цветовым сочетанием все хорошо. Именно поэтому Фокус подготовил подборку ошибок, которые часто допускают женщины в сочетании своего гардероба.

Перебор с нейтральностью

В погоне за универсальностью и "сочетаемостью" вы рискуете слиться с толпой. 90% людей стараются придерживаться правила нейтральных цветов. Из-за этого их образы выглядят серыми и скучными. Именно поэтому не стоит зацикливаться только на нейтральных оттенках, добавьте в свой гардероб цвета. Серый, черный и белый — это универсальные цвета, поэтому вы спокойно можете приобрести любые яркие акценты и добавить их в свои образы.

Одежда одного цвета

Часто бывает так, что женщине импонирует лишь один цвет и она начинает скупать вещи все одного оттенка. Это большая ошибка. Такой гардероб выглядит скучно и однообразно. Окружающие воспринимают только цвет, поэтому даже если вы пересматриваете каждый день в разные вещи, но они имеют одинаковый цвет, то воспринимается это как то, что вы ходите в одном и том же. Именно поэтому не залипаем на конкретном цвете, разбавляем гардероб разными цветами.

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Отсутствие сочетания

Покупаете вещи бессистемно, понравился цвет, фасон, модель. Будто в гардеробе множество цветов, а одеть нечего, потому что ничего не подходит друг к другу? Это ошибка людей, которые бегут за модой, но хотят оставить свои вкусовые предпочтения. Именно поэтому они скупать все подряд, а после оказываются перед проблемой — нечего одевать. Именно поэтому осознанно подходите к выбору вещи. Прежде чем купить кофточку, джинсы, свитер, всегда представьте в голове с чем вы будете его комбинировать. Идеальной будет вещь, если вы можете составить с ней минимум 3-5 образов.

Белый верх/темный низ

Распространенный случай "нейтральности", когда женщины имеют множество светлых верхов и такое же количество низов. Даже если на работе у вас строгий дресс-код, вы же не 24/7 в офисе. Времена школы прошли, делаем это исключительно, чтобы образ был стильный и с пониманием дела. Поэтому добавьте акценты, не бойтесь цветов.

Исключительно черная обувь

Черный — это классика, черный — это универсальность. Как будто во всем мире нет другого цвета обуви. Так считают многие женщины, которые не рискуют покупать обувь другого цвета. На самом деле черная обувь не всегда подходит под все. Так в большинстве случаев, но не везде. Есть множество отлично комбинированных вариантов обуви. Не бойтесь экспериментировать добавьте в ваш гардероб новых цветов.

Напомним, ранее мы писали, яркий свитер на весну, с чем носить: интересные идеи образов. Кроме этого, Фокус писал, какие модели сумок будут в тренде весной 2024.