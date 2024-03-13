Кантри-джекет, тренчи и приталенные силуэты: какие тренды верхней одежды будут актуальны весной 2024 (фото)

Верхняя одежда — неотъемлемый атрибут любого гардероба. Естественно с приходом нового сезона снова становится актуальным выбор трендовых моделей, которые будут выглядеть стильно весной 2024 года.

Для женщин, этот выбор всегда сложный. Именно поэтому стилист Алиса Пяткова подготовила подборку самых популярных трендов верхней одежды на весну 2024.

Кантри-джекет Фото: https://www.instagram.com/ange__ua/?g=5

Кантри-джекет

По словам стилиста, самой популярной курткой этого сезона — весна 2024 — будет кантри-джекет. Кантри-джекет — это куртка прямого кроя с воротничком.

"Эта куртка станет хорошей заменой бомберам, которые были так популярны в прошлом году, или же кожаным косухам, если будет выполнена из кожи",- говорит Алиса Пяткова.

Приталенные силуэты Фото: https://www.instagram.com/ange__ua/?g=5

Приталенные силуэты

Как утверждает стилист, кроме этого, весной 2024 года в моде будут приталенные силуэты.

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"Если раньше был популярен тотал оверсайз, то теперь объемы у нас остаются только в плечевой части. При этом важно подчеркнуть талию. Если же у вас нет жакета или пальто в приталенном силуэте, всегда можно поставить акцент с помощью пояса",- подчеркивает Пяткова.

Тренчи Фото: https://www.instagram.com/ange__ua/?g=5

Тренчи

Весной 2024 в тренде останутся тренчи, которые были в моде предыдущие сезоны.

"Остаются с нами в 2024 году и тренчи. Но самыми популярными будут укороченные тренчи и кожаные тренчи. Особенно актуальными цветами кожаных тренчей будут темно-шоколадный и оттенок марсала",- убеждена стилист.

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