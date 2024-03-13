Хелена Кристенсен примерила платье, которое носила 30 лет назад

Датская супермодель появилась на вечеринке в изысканном наряде от Джона Гальяно. Секрет в том, что платью уже 30 лет.

55-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен продемонстрировала, что она совершенно не изменилась с тех лет, когда она покоряла подиумы. На вечеринку Vanity Fair, которая традиционно проходит в честь Оскара, она надела роскошное винтажное платье. Об этом пишет Page Six.

Супермодель рассказала, что элегантное монохромное платье от кутюр на одно плечо, которое она надела на афтерпати, было подиумным платьем Dior, созданным для нее британским дизайнером Джоном Гальяно в 1990-х годах.

Хелена Кристенсен в винтажном платье Фото: Getty Images

"Так рада, что смогла снова надеть одно из своих любимых платьев", — призналась Кристенсен, отмечая, что впервые надела его на подиуме в 1996 году.

Хелена Кристенсен 30 лет назад в том же платье Фото: https://www.instagram.com/helenachristensen

Платье сидело на супермодели изумительно, так же как и 30 лет назад. Но Хелена призналась, что внесла одно небольшое изменение: "Корсет не был полностью застегнут, но это будет моим маленьким секретом".

Интересно, но платье, в котором на красную дорожку вышла Кристенсен, не является уникальным. Его и сейчас можно приобрести в магазинах винтажа за 10 985 долларов.

Хелена не была единственной, кто выбрал архивные дизайнерские наряды для вечеринки. Сама "Барби", Марго Робби, возродила образ 1996 года, сменив свое черное платье, в котором она появилась на "Оскаре", на золотое боди Mugler.

Но самый интересный образ был у Сидни Суини. Она надела то же платье, что на "Оскаре" носила Анджелина Джоли в 2004 году. Шелковое белое платье от дизайнера Марка Бауэра выглядело так же потрясающе, как и двадцать лет назад.

Также Фокус писал о странных белых платьях, которые для вечеринки выбрали Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски. Платье Ким фанаты в итоге сравнили со сложенной салфеткой, а наряд Эмили с куском обоев, которые отстают от стены.

И далеко не все наряды красной дорожки выглядели эффектно. Фокус собрал самые худшие платья церемонии.