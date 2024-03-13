Раз и навсегда: 5 продуктов, которые помогут легко бросить курить

Бросить курить сложно, но, помимо настойчивости и силы воли, вам могут помочь некоторые продукты. Если вы намерены навсегда распрощаться с этой вредной привычкой, узнайте о своих союзниках.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табачная эпидемия является одной из наиболее серьезных угроз общественному здравоохранению в мире, ежегодно унося более 8 миллионов жизней. Курение сигарет сопряжено с множеством проблем со здоровьем, среди которых заболевания сердца, гормональной системы, обмена веществ и даже мозга. Отказ от курения поможет вам укрепить свое здоровье и избавиться от негативных последствий этой пагубной привычки. Если вы хотите бросить курить или уже пытаетесь это сделать, попробуйте добавить эти продукты и напитки в свой рацион. Об этом пишет Health Shots.

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Бороться с тягой к сигаретам и табаку сложно, но возможно. Хотя продукты не могут напрямую помочь вам бросить курить, они могут помочь уменьшить тягу к курению. Эти продукты оказывают положительное влияние на отказ от табака и никотина, что может помочь людям легче бросить курить, говорит доктор Акшай Будхраджа , специалист по респираторной медицине и медицине сна.

Продукты, богатые витамином С

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Продукты с высоким содержанием витамина С, такие, как апельсины, клубника и сладкий перец, могут уменьшить тягу к никотину. Витамин С повышает способность организма поглощать никотин и более эффективно выводить его из организма. Фактически, витамин С укрепляет ослабленную курением иммунную систему и улучшает общее состояние здоровья. Кроме того, продукты, содержащие витамин D и витамин B12, также полезны для курильщиков, поскольку курение вызывает снижение усвоения питательных веществ, что приводит к их дефициту.

Молочные продукты

Молочные продукты, например, молоко, сливки, масло, йогурт и сыр, содержат соединение под названием казеин, которое снижает тягу к никотину. По словам доктора Будхраджи, "известно, что молоко и молочные продукты меняют вкус сигарет, что может помочь бросить курить, если человек захочет".

Зеленый чай

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Зеленый чай – один из самых эффективных напитков, помогающих справиться с тягой к курению. Он богат антиоксидантами и содержит соединение под названием галлат эпигаллокатехина (EGCG), которое, как было доказано, уменьшает тягу к никотину и симптомы абстиненции, такие, как сильное желание курить, беспокойство, проблемы со сном и т. д. Употребление зеленого чая в течение дня может помочь обуздать тягу к курению и оказывает успокаивающее действие.

Жевательные резинки

"Жевательная резинка отвлекает от тяги к курению и занимает рот, уменьшая желание курить", — говорит доктор Будхраджа. Выбирайте жевательную резинку без сахара, чтобы избежать ненужных калорий и сохранить здоровье полости рта. Жевание резинки также стимулирует выработку слюны, которая помогает вывести токсины из организма и уменьшить желание курить.

Фрукты и овощи

Фото: Freepik

Перекус фруктами и овощами поможет удовлетворить повышенную тягу к еде, которая часто возникает при отказе от никотина. Фрукты и овощи также обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой поддерживая здоровье. Хрустящие овощи, такие как морковь и сельдерей, могут быть особенно полезны для удовлетворения оральной фиксации, связанной с курением. Кроме того, фрукты обладают естественной сладостью без вредных добавок, содержащихся в сигаретах, что делает их более здоровой альтернативой для удовлетворения тяги к курению.

Напомним, эксперты порекомендовали полезный напиток, который может помочь обуздать тягу к сигаретам.

Ранее Фокус писал о том, что в поисках облегчения процесса отказа от курения, ученые выделили три метода, которые эффективно помогали людям бросить эту пагубную привычку:

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