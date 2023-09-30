Ускользнуть от никотиновой хватки: ученые назвали три рабочих способа бросить курить

Проведя масштабное исследование, ученые проанализировали историю борьбы с зависимостью у 157 тысяч людей, просеяв множество неэффективных стратегий и выделив три самых действенных.

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Бросить курить бывает непросто, но для тех, кто хочет распрощаться с этой привычкой, некоторые методы оказываются более эффективными, чем другие. Большой обзор, проведенный в Великобритании, проливает свет на то, какие методы являются наиболее эффективными в борьбе за здоровый образ жизни, пишет ScienceAlert.

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В новой научной работе учитывался опыт 157 179 курильщиков из 319 отдельных исследований. Цель состояла в том, чтобы выяснить, какие методы лучше всего помогают людям бросить курить в течение как минимум полугода.

Джейми Хартманн-Бойс, специалист по общественному здравоохранению из Оксфордского университета, напомнила очевидный, но крайне важный факт: отказ от курения — это огромный плюс для здоровья. Учитывая, что курение является одной из основных причин предотвратимых смертей и заболеваний во всем мире, это очень важно, ведь отказ от курения, это шаг, который может предпринять каждый человек и для этого ему не надо ждать появление какого-то лекарства, как в случае с некоторыми серьезными болезнями. Однако никотин, содержащийся в сигаретах, делает отказ от курения сложной задачей. Самостоятельно бросить курить удается лишь 6 из 100 человек.

Именно поэтому, ученые решились провести данное масштабное исследование. В поисках облегчения процесса отказа от курения, ученые выделили следующие три метода, которые эффективно помогали людям бросить эту пагубную привычку:

Препараты варениклин и цитизин. Никотиновые электронные сигареты. Комбинация двух видов никотинозаместительной терапии — пластыри и жевательная резинка.

Варениклин и цитизин имеют интересный принцип действия. Они стимулируют специфические рецепторы в нашем мозге, которые обычно возбуждаются никотином. Таким образом, они дают мозгу "стимул", который он ищет, не нуждаясь при этом в никотине, и в то же время блокируют действие самого вещества. Оба препарата, наряду с никотиновыми электронными сигаретами, помогли примерно 14 из 100 курильщиков бросить курить как минимум на полгода.

Но если вы решили использовать никотинзаместительные препараты, то лучше использовать две формы сразу, говорят ученые, например, пластыри и жевательную резинку. Такой подход помог бросить курить 12 из 100 человек, в то время как использование только одного вида помогло только 9.

Интересно, что исследование также показало, что более эффективным может быть постепенный отказ от никотина, а не полный отказ от него сразу. При этом время начала лечения или доза никотина на его протяжении не имеют большого значения.

Другой препарат, бупропион, помог 9 из 100 человек. Этот и другие препараты, как правило, не вызывают серьезных побочных эффектов. Однако следует отметить, что не во всех исследованиях, которые рассматривали ученые, приводились данные о побочных эффектах.

Кейтлин Нотли из британского Университета Восточной Англии высоко оценила всесторонний характер данного исследования. По ее словам, это исследование показало, что электронные сигареты, варениклин и цитизин вдвое увеличили число бросивших курить по сравнению с другими методами.

Хотя исследователи уверены в своих результатах, они хотели бы получить больше информации о возможных побочных эффектах и о том, какие комбинации методов лечения и поддержки являются наиболее эффективными.

Также стоит отметить, что большинство проанализированных исследований проводилось в более богатых странах. Это означает, что авторы не знают многого о том, как бросают курить люди, живущие в странах с низким уровнем доходов. Исследовательская группа надеется, что будущие исследования восполнят этот пробел и изучат, как финансовое положение человека влияет на его отказ от курения.

Никола Линдсон из Оксфордского университета подытожила результаты не самым утешительным, но и не безысходным наблюдением: бросить курить очень трудно. Но благодаря таким комплексным исследованиям, как это, мы теперь имеем более четкое представление о том, какие методы работают лучше всего, что помогает курильщикам, врачам и системам здравоохранения делать выбор в пользу более здорового будущего человечества.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия больше, чем риск развития рака. Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию: курение влечет за собой уменьшение объема мозга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.