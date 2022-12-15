Маркетинговый ход. Ученые выяснили, что вейпы совсем не помогают бросить курить сигареты

Исследование показывает, что курильщики с большей вероятностью откажутся от электронной сигареты, чем от обычной.

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Бытует мнение, что электронные сигареты якобы способны помочь курильщикам избавиться от вредной привычки. Однако новое исследование предполагает, что это скорее маркетинговый ход, чем действительность, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Университета Джорджа Вашингтона использовали в своем исследовании группу из почти 50 тысяч американцев, с которыми связывались ежегодно, чтобы обсудить употребление табачных изделий. В результате ученые отобрали группу из 545 человек, которые употребляли сразу и сигареты, и вейпы.

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Затем ученые наблюдали за каждым из реципиентов в течение следующих четырех лет. Опросы показали, что курильщики не только не избавились от вредной привычки с помощью вейпа, но и с большей вероятностью бросали электронные, чем обычные сигареты.

Исследование показало, что в течение первого года, количество людей продолжающих курить значительно сократилось. На второй год количество людей, которые все еще продолжали курить составило чуть более 59% — 322 человека. К третьему году количество курильщиков сократилось на 31% по сравнении с прошлым годом и составило — 222 человека. Минимум был достигнут к четвертому году — курить все еще продолжали 191 человек, однако на пятый год результаты откатились назад — 217 человек из первоначальной выборки продолжили курить.

Исследование также показало, что:

86,9% реципиентов продолжили курить сигареты и вейпы после первого года;

80,7% продолжили "двойное курение" после второго года;

76,7% продолжили "двойное курение" после третьего года;

67,9% продолжили курить сигареты и вейп после четвертого года.

Ученые также обнаружили, что за годы исследований почти вдвое больше тех, кто в конечном итоге отказался от вейпа (59%), а не от сигарет (32,1%). Таким образом исследователи доказали, что утверждение вейп-индустрии о том, что их устройства помогают бросить курить, на самом деле не соответствует действительности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что курение электронных сигарет хуже обычных.