Маркетинговий хід. Учені з'ясували, що вейпи зовсім не допомагають кинути курити цигарки

Дослідження показує, що курці з більшою ймовірністю відмовляться від електронної сигарети, ніж звичайної.

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Існує думка, що електронні сигарети нібито здатні допомогти курцям позбутися шкідливої звички. Однак нове дослідження передбачає, що це скоріше маркетинговий хід, ніж дійсність, пише Daily Mail.

Група дослідників із Університету Джорджа Вашингтона використовували у своєму дослідженні групу майже 50 тисяч американців, із якими зв'язувалися щорічно, щоб обговорити вживання тютюнових виробів. У результаті вчені відібрали групу з 545 осіб, які палили одразу і цигарки, і вейпи.

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Потім учені спостерігали за кожним із реципієнтів протягом наступних чотирьох років. Опитування показали, що курці не тільки не позбулися шкідливої звички за допомогою вейпу, але й швидше кидали електронні, ніж звичайні цигарки.

Дослідження показало, що протягом першого року кількість людей, які продовжують курити, значно скоротилася. На другий рік кількість людей, які все ще продовжували курити, становила трохи більше 59% — 322 особи. До третього року кількість курців скоротилася на 31% порівняно з минулим роком і становила 222 особи. Мінімуму було досягнуто до четвертого року — палити все ще продовжувала 191 особа, проте на п'ятий рік результати відкотилися назад — 217 людей із початкової вибірки продовжили палити.

Дослідження також показало, що:

86,9% реципієнтів продовжили курити сигарети й вейпи після першого року;

80,7% продовжили "подвійне куріння" після другого року;

76,7% продовжили "подвійне куріння" після третього року;

67,9% продовжили курити сигарети й вейп після четвертого року.

Учені також виявили, що за роки досліджень майже вдвічі більше тих, хто зрештою відмовився від вейпу (59%), а не від цигарок (32,1%). Так дослідники довели, що твердження вейп-індустрії про те, що їхні пристрої допомагають кинути палити, насправді не відповідає дійсності.

Раніше Фокус писав про те, що вчені довели, що куріння електронних сигарет гірше за куріння звичайних.