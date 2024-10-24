Просили не палити: карма наздогнала британського туриста в Таїланді (фото)

Британець проігнорував ввічливе прохання не закурювати біля кухні, де використовували газовий балон. Натомість він спровокував конфлікт з місцевими, через що тайці вирішили провчити дуже нахабного туриста.

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Невідомий британський турист проігнорував знак "курити заборонено", за що моментально отримав карму за свою поведінку. Про цю історію, яка сталася з нахабним туристом, пише видання Daily Mail.

Медіа вказує, що британець разом із друзями відвідував ятки з вуличною їжею Chang Phuak у таїландському місті. Чіангмаї. Будучи там, турист вирішив закурити, однак зробив це поруч з газовим баком, який стояв поруч з місцем приготування.

Карма настигла британця (фото: Daily Mail)

Кухар чемно попросив туриста не палити поруч з баком, адже це порушує техніку безпеки. Натомість турист різко став агресивним і заявив, що це його "особисте право" — палити в громадських місцях. Власник ятки попросив ще раз чемно не палити через загрозу, однак британець вже нікого не слухав.

Ба більше, неадекватний турист почав штовхати тацю, а потім витягнув запалену цигарку та кину в бік ятки. У відповідь за такі дії хулігана, співробітники ятки облили чоловіка холодною водою з мисок.

Британець почав агресивно висловлювати незадоволення з використанням лайки, однак, на щастя, на місце події прибула сестра продавця ятки та швидко заспокоїла неадеквата. Туриста намагалися вгамувати його друзі, а після розмови з власницею він перепросив за свою поведінку та пішов з місця події.

Представник поліції Авірут Сук'яем із провінції Чіангмай сказав, що скарг на цього туриста не надходило. Однак він заявив, що якщо на нього надійде скарга, то вони почнуть розслідування.

"Поліції відомо про інцидент за участю іноземця на нічному ринку, але під час інциденту викликів екстреної допомоги не було. Якщо буде подано заяву, тоді ми проведемо розслідування та встановимо всі обставини", — сказав представник правоохоронних органів Таїланду.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як в Іспанії спіймали туриста, який псував наскельні малюнки. Чоловік обливав водою стародавні малюнки, щоб вони були чіткішими. Він не врахував, що поливає вапняк, який містить водорозчинні солі.

Також ми писали, що інший турист написав маркером своє ім'я на стародавній будівлі, яка пережила виверження вулкана Везувій. Чоловікові висунуто звинувачення в пошкодженні та псуванні художніх творів.