Просили не курить: карма настигла британского туриста в Таиланде (фото)

Британец проигнорировал вежливую просьбу не закуривать возле кухни, где использовали газовый баллон. Вместо этого он спровоцировал конфликт с местными, из-за чего тайцы решили проучить очень наглого туриста.

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Неизвестный британский турист проигнорировал знак "курить запрещено", за что моментально получил карму за свое поведение. Об этой истории, которая произошла с наглым туристом, пишет издание Daily Mail.

Медиа указывает, что британец вместе с друзьями посещал палатки с уличной едой Chang Phuak в таиландском городе. Чиангмае. Будучи там, турист решил закурить, однако сделал это рядом с газовым баком, который стоял рядом с местом приготовления.

Карма настигла британца (фото: Daily Mail)

Повар вежливо попросил туриста не курить рядом с баком, ведь это нарушает технику безопасности. Зато турист резко стал агрессивным и заявил, что это его "личное право" — курить в общественных местах. Владелец палатки попросил еще раз вежливо не курить из-за угрозы, однако британец уже никого не слушал.

Более того, неадекватный турист начал толкать поднос, а затем вытащил зажженную сигарету и бросил в сторону палатки. В ответ за такие действия хулигана, сотрудники палатки облили мужчину холодной водой из мисок.

Британец начал агрессивно выражать недовольство с использованием ругани, однако, к счастью, на место происшествия прибыла сестра продавца палатки и быстро успокоила неадеквата. Туриста пытались успокоить его друзья, а после разговора с владелицей он извинился за свое поведение и ушел с места происшествия.

Представитель полиции Авирут Сукьяем из провинции Чиангмай сказал, что жалоб на этого туриста не поступало. Однако он заявил, что если на него поступит жалоба, то они начнут расследование.

"Полиции известно об инциденте с участием иностранца на ночном рынке, но во время инцидента вызовов экстренной помощи не было. Если будет подано заявление, тогда мы проведем расследование и установим все обстоятельства", — сказал представитель правоохранительных органов Таиланда.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как в Испании поймали туриста, который портил наскальные рисунки. Мужчина обливал водой древние рисунки, чтобы они были более четкими. Он не учел, что поливает известняк, который содержит водорастворимые соли.

Также мы писали, что другой турист написал маркером свое имя на древнем здании, которое пережило извержение вулкана Везувий. Мужчине предъявлено обвинение в повреждении и порче художественных произведений