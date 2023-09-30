Вислизнути від нікотинової хватки: вчені назвали три робочі способи кинути палити

Провівши масштабне дослідження, вчені проаналізували історію боротьби із залежністю у 157 тисяч людей, просіявши безліч неефективних стратегій і виділивши три найдієвіших.

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Кинути палити буває непросто, але для тих, хто хоче розпрощатися з цією звичкою, деякі методи виявляються більш ефективними, ніж інші. Великий огляд, проведений у Великій Британії, проливає світло на те, які методи є найбільш ефективними в боротьбі за здоровий спосіб життя, пише ScienceAlert.

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У новій науковій роботі враховувався досвід 157 179 курців із 319 окремих досліджень. Мета полягала в тому, щоб з'ясувати, які методи найкраще допомагають людям кинути палити протягом щонайменше півроку.

Джеймі Хартманн-Бойс, фахівець із громадської охорони здоров'я з Оксфордського університету, нагадала очевидний, але вкрай важливий факт: відмова від куріння — це величезний плюс для здоров'я. З огляду на те, що паління є однією з основних причин смертей і захворювань, яким можна запобігти, в усьому світі, це дуже важливо, адже відмова від паління — це крок, який може зробити кожна людина, і для цього їй не треба чекати на появу якихось ліків, як у випадку з деякими серйозними хворобами. Однак нікотин, що міститься в сигаретах, робить відмову від куріння складним завданням. Самостійно кинути палити вдається лише 6 зі 100 осіб.

Саме тому, вчені зважилися провести дане масштабне дослідження. У пошуках полегшення процесу відмови від куріння, вчені виділили такі три методи, які ефективно допомагали людям кинути цю згубну звичку:

Препарати варениклін і цитизин. Нікотинові електронні сигарети. Комбінація двох видів нікотинозамісної терапії — пластирі та жувальна гумка.

Варениклін і цитизин мають цікавий принцип дії. Вони стимулюють специфічні рецептори в нашому мозку, які зазвичай збуджуються нікотином. Таким чином, вони дають мозку "стимул", який він шукає, не потребуючи при цьому нікотину, і водночас блокують дію самої речовини. Обидва препарати, поряд із нікотиновими електронними сигаретами, допомогли приблизно 14 зі 100 курців кинути палити щонайменше на півроку.

Але якщо ви вирішили використовувати нікотинзамісні препарати, то краще використовувати дві форми одразу, кажуть учені, наприклад, пластирі та жувальну гумку. Такий підхід допоміг кинути палити 12 зі 100 осіб, тоді як використання тільки одного виду допомогло тільки 9.

Цікаво, що дослідження також показало, що більш ефективною може бути поступова відмова від нікотину, а не повна відмова від нього одразу. При цьому час початку лікування або доза нікотину на його протязі не мають великого значення.

Інший препарат, бупропіон, допоміг 9 зі 100 осіб. Цей та інші препарати, як правило, не викликають серйозних побічних ефектів. Однак слід зазначити, що не у всіх дослідженнях, які розглядали вчені, наводилися дані про побічні ефекти.

Кейтлін Нотлі з британського Університету Східної Англії високо оцінила всебічний характер цього дослідження. За її словами, це дослідження засвідчило, що електронні сигарети, варениклін і цитизин удвічі збільшили кількість тих, хто кинув палити, порівняно з іншими методами.

Хоча дослідники впевнені у своїх результатах, вони хотіли б отримати більше інформації про можливі побічні ефекти і про те, які комбінації методів лікування і підтримки є найбільш ефективними.

Також варто зазначити, що більшість проаналізованих досліджень проводили в багатших країнах. Це означає, що автори не знають багато чого про те, як кидають палити люди, що живуть у країнах із низьким рівнем доходів. Дослідницька група сподівається, що майбутні дослідження заповнять цю прогалину і вивчать, як фінансове становище людини впливає на її відмову від куріння.

Нікола Ліндсон з Оксфордського університету підсумувала результати не найвтішнішим, але й не безвихідним спостереженням: кинути палити дуже важко. Але завдяки таким комплексним дослідженням, як це, ми тепер маємо чіткіше уявлення про те, які методи працюють найкраще, що допомагає курцям, лікарям і системам охорони здоров'я робити вибір на користь більш здорового майбутнього людства.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства більше, ніж ризик розвитку раку. Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням об'єму сірої речовини, що підтверджує теорію: паління тягне за собою зменшення об'єму мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.