У якому віці варто кинути палити: відмова від шкідливої звички допоможе прожити набагато довше

Нове дослідження показує, що відмова від куріння навіть у 75 років однаково буде корисною і дасть змогу збільшити тривалість життя.

Related video

Не секрет, що куріння — шкідлива звичка, яка впливає на весь організм людини та значно скорочує тривалість нашого життя. Але чи є вік, у якому вже пізно відмовитися від куріння? Вчені виявили, що відмова від шкідливої звички насправді завжди буде гарною ідеєю, пише Science Alert.

Нове дослідження було проведено командою з Мічиганського університету. Результати показали "надзвичайну важливість відмови від куріння" — це єдиний правильний вибір, який люди можуть зробити для збільшення тривалості свого життя. Автори роботи також сподіваються, що їхнє відкриття врешті-решт серйозно мотивує людей, які курили все життя і, можливо, змирилися з довгостроковим підвищеним ризиком розвитку раку та серцево-судинних захворювань.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попереднє дослідження, засноване на даних 13 000 чоловіків середнього віку, показало, що ті, хто курив 30 і більше цигарок на день, зазнавали на 21% більшого ризику смерті протягом наступних 25 років. Однак учені заявляють тепер, що ці ризики не висічені на камені, а тому їх дійсно можна знизити.

Численні дослідження вже показали, що відмова від куріння в будь-якому віці супроводжується короткостроковими перевагами для здоров'я. У новому дослідженні команда з Мічиганського університету виявила, що довгострокові переваги не обмежуються лише молодими та середніми дорослими.

Результати вказують на те, що люди віком від 35 до 75 років, які палили в минулому, значно збільшили тривалість свого життя, відмовившись від цигарок. У своїй роботі вчені використовували загальнодоступні, репрезентативні на національному рівні дані про стан здоров'я. Команда провела низку розрахунків, щоб оцінити середню кількість років, втрачених через паління, та середню кількість років, здобутих за умови відмови від паління в різному віці.

Було розглянуто п'ять вікових груп відмови від куріння:

35;

45;

55;

65;

75.

Зазначимо, що очікувана тривалість життя тих, хто кинув палити, порівнювалася з тими, хто продовжував у конкретному віці, а також з тими, хто ніколи не курив у цьому віці. Оцінки вчених були засновані на ймовірності й показали:

курці у віці 35 років, які продовжують палити, втрачали в середньому приблизно 9 років життя порівняно з тими, хто не палить;

ті, хто кинув палити у віці 35 років, втратили лише рік, як порівняти з тими, хто ніколи не курив, — тобто, відновили 8 років життя;

курці у віці 75 років втратять 4,4 року життя;

ті, хто кинув курити в 65 і 75 років, можуть продовжити життя на 1 рік.

Автори дослідження зазначають, що найбільша користь справді досягається, коли курці кидають палити раніше, проте навіть у більш пізньому віці ефект все одно буде помітний.

Раніше Фокус писав про те, що жінки виявилися більш схильними до нікотинової залежності.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.