В каком возрасте стоит бросить курить: отказ от вредной привычки поможет прожить намного дольше

Новое исследование показывает, что отказ от курения даже в 75 лет все равно будет полезным и позволит увеличить продолжительность жизни.

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Не секрет, что курение — вредная привычка, влияющая на весь организм человека и значительно сокращающая продолжительность нашей жизни. Но есть ли возраст, в котором уже поздно отказаться от курения? Ученые обнаружили, что отказ от вредной привычки на самом деле всегда будет хорошей идеей, пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено командой из Мичиганского университета. Результаты показали "чрезвычайную важность отказа от курения" — это единственный правильный выбор, который люди могут сделать для увеличения продолжительности своей жизни. Авторы работы также надеются, что их открытие в конце концов серьезно мотивирует людей, которые курили всю жизнь и, возможно, смирились с долгосрочным повышенным риском развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Предыдущее исследования, основанное на данных 13 000 мужчин среднего возраста, показало, что те, кто курил 30 и более сигарет в день, подвергались на 21% большему риску смерти в течение следующих 25 лет. Однако ученые заявляют теперь, что эти риски не высечены на камне, а потому их действительно можно снизить.

Многочисленные исследования уже показали, что отказ от курения в любом возрасте сопровождается краткосрочными преимуществами для здоровья. В новом исследовании команда из Мичиганского университета обнаружила, что долгосрочные преимущества не ограничиваются только молодыми и средними взрослыми.

Результаты указывают на то, что люди в возрасте от 35 до 75 лет, которые курили в прошлом, значительно увеличили продолжительность своей жизни, отказавшись от сигарет. В своей работе ученые использовали общедоступные, репрезентативные на национальном уровне данные о состоянии здоровья. Команда провела ряд расчетов, чтобы оценить среднее количество лет, потерянных из-за курения, и среднее количество лет, полученных при отказе от курения в разном возрасте.

Было рассмотрено пять возрастов отказа от курения:

35;

45;

55;

65;

75.

Отметим, что ожидаемая продолжительность жизни тех, кто бросил курить, сравнивалась с теми, кто продолжал в конкретном возрасте, а также теми, кто никогда не курил в этом возрасте. Оценки ученых были основаны на вероятности и показали:

курильщики в возрасте 35 лет, продолжающие курить, теряли в среднем около 9 лет жизни в сравнении с некурящими;

те, кто бросил курить в возрасте 35 лет, потеряли лишь год в сравнении с теми, кто никогда не курил — то есть, восстановили 8 лет жизни;

курильщики в возрасте 75 лет потеряют 4,4 года жизни;

те, кто бросил курить в 65 и 75 лет, могут продлить жизнь на 1 год.

Авторы исследования отмечают, что наибольшая польза действительно достигается, когда курильщики бросают курить раньше, однако даже в более позднем возрасте эффект все равно будет заметен.

Ранее Фокус писал том, что женщины оказались более склонны к никотиновой зависимости.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.