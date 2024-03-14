Канье Уэста и Бьянку Цензори раскритиковали за желание иметь детей

Те, кто следит за парой, уверены, что к рождению детей они категорически не готовы. И это несмотря на то, что у Канье есть две дочери и два сына от Ким Кардашьян.

Давний друг и доверенное лицо Канье Уэста Джастин ЛаБой говорит, что рэпер настолько счастлив в браке с Бьянкой Цензори, что готов снова стать папой и иметь кучу детей. Об этом он рассказал в беседе с журналистом TMZ.

Когда его спросили о жене музыканта, он сказал, что ему не нравится говорить о женщине своего приятеля, но отметил, что любит ее и может сказать, что она идеально подходит для Канье.

Джастин добавил, что Бьянке комфортно в этом браке. Эти слова явно опровергают предположения критиков Уэста о том, что он удерживает ее против ее воли или "промывает ей мозги".

Канье Уэст и Бьянка Цензори мечтают о пополнении в семье Фото: Getty

В свою очередь читатели отреагировали на планы пары о ребенке. Многие уверены, что Цензори не должна рожать детей в этом союзе.

"Не надо — мой совет. Конечно, вы наступаете на яичную скорлупу. Ребенку нужна счастливая пара, и вы оба выглядите и ведете себя так, как будто у вас есть проблемы, которые вам обоим нужно решить. У вас достаточно времени, чтобы сначала добраться до более счастливого места", "Теперь они действительно переходят все границы. Пара с их ценностями вряд ли может стать хорошим материалом для воспитания", "Для вождения нужны права. Чтобы употреблять алкоголь, нужно быть определенным возрастом. Жаль, что ничего из этого не относится к хорошим примерам и ответственному родителю", "Они не пригодны для домашнего питомца, не говоря уже о детях", – пишут пользователи под новостью в соцсетях. Были и те, кто задавался вопросом, станет ли 29-летняя Бьянка одеваться более скромно, когда станет матерью, в то время как другие говорили, что почти обнаженные наряды австралийского архитектора могут смутить ее детей в будущем.

Не так давно Канье публично намекнул о своем желании иметь ребенка в новом треке "Timbo Freestyle", который он анонсировал на вечеринке в Лас-Вегасе.

"Вы уже знаете, что я импульсивен, и моя конечная цель — еще один ребенок", – говорится в песне.

Что касается Бьянки, то она очень даже не против стать матерью, а вот ее семья не в восторге. Ее отец и вовсе хотел вызвать зятя на серьезный разговор.

Родители девушки заявили, что не поддерживают ее планы завести ребенка от "контролирующего" мужа-рэпера. Они считают, что Канье не сможет обеспечить "стабильный" дом, в котором они смогут растить внуков.

"Он ее муж, поэтому, конечно, она говорила об этом, и то, что она стала мачехой для детей Канье, на самом деле только усилило ее желание иметь детей. Было время, когда ее родители поддерживали ее рождение детей от Канье, но сейчас никто не верит, что для нее забеременеть и родить ребенка прямо сейчас — это хорошая идея. Они хотят, чтобы у Бьянки были дети и внуки, но они хотят, чтобы они росли в стабильной и любящей семье. Жизнь с Канье вообще нестабильна", — рассказал инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Бьянка и Ким Кардашьян появились вместе на концерте Уэста.