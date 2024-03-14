59-летний Ленни Кравиц раскрыл секрет своего идеального тела (фото)

В свои почти 60 лет Ленни обладает фигурой и энергией, которая поражает и заряжает его поклонников. Он не скрывает того, как ему удалось добиться таких результатов.

Американский певец Ленни Кравиц, которому 26 мая исполнится 60 лет, – один из тех мужчин, что с возрастом становится все сексуальнее и привлекательнее. Это он и продемонстрировал в новой съемке для журнала CR Men.

На снимках он демонстрирует свою скульптурную фигуру, свежую кожу и излучает энергию, которой позавидуют многие молодые люди.

В беседе с изданием Ленни отметил, что сейчас живет свою лучшую жизнь.

"Я чувствую то место, где я должен быть умственно, физически и духовно, и это трудное место. Мне потребовалась вся жизнь, чтобы дойти до этой точки. Я действительно заставляю себя стать сильнее. Последние пару лет я тренировался довольно усердно, как элитный спортсмен. Потому что сейчас все дело в долголетии. А также готовлю свой разум. Все это работает вместе. Слава славе", – отмечает он.

Кравиц много лет поддерживает тело с помощью строгой веганской и преимущественно сырой диеты и тренируется пять или шесть дней в неделю с давним тренером Доддом Ромеро.

"Коротких путей не существует. Ты должен прийти и сделать работу. И я посвятил себя этому. Я делаю все, что делаю, но все равно встаю и усердно тренируюсь. Мы все испытываем эмоции. Мы устаем. И мы хотим исправить это, возможно, употребляя в пищу то, что нам вредно: еду, алкоголь, наркотики, то, се, что угодно. Это обучение, когда ты чувствуешь эту пустоту, чувствуешь этот недостаток, иди перекуси чем-нибудь духовным", – уверен музыкант.

На развороте журнала, снятого знаменитым фотографом Марком Селигером, Ленни позирует в дизайнерской одежде, которую для него подобрал личный стилист певца Родни Бернс.

Звезда не впервые показывает публике свою фигуру. Он полностью обнажился для работы над музыкальным видео, снятым Таней Муиньо, на его новый сингл "TK421", который с момента премьеры 12 октября собрал 5,4 миллиона просмотров на YouTube.

"Должен сказать, это была не моя идея. Я видел кучу ее видеороликов, в частности один, который она сделала для моей любимой Розалии, "Цыпленок Терияки". Поэтому я отправил ей трек. Она сказала: "Мы должны сделать то, что можете сделать только вы". Она пришла ко мне домой утром и сказала: "Раздевайся и вставай. Мы начинаем твой день". Так просто, и это сработало. Потому что знаешь почему? Это было весело. Я не относился к себе серьезно", – вспоминает певец работу с украинским клипмейкером.

Клип на песню "TK421"

Ранее Фокус писал, что Ленни Кравиц получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде.