"Плакала дважды": актриса Оливия Манн перенесла операцию по удалению молочных желез (фото)

Женщина подробно рассказала поклонникам о своем заболевании. Оливия сейчас находится в больнице, где проходит курс лечения.

Американская актриса и модель Оливия Манн сообщила о том, что у нее диагностировали рак молочной железы. Она перенесла двойную мастэктомию. 13 марта знаменитость опубликовала в Instagram соответствующее заявление, сообщает Мirror.

43-летняя актриса рассказала о своем заболевании, перенесенных операциях и разместила фотографии с больничной койки. "У меня диагностировали рак груди. Я надеюсь, что, поделившись этим, смогу помочь другим найти утешение, вдохновение и поддержку в их собственном пути", — начала свой рассказ Оливия.

Актриса объяснила, что тайно боролась с болезнью несколько месяцев и провела много дней в больнице. "В феврале 2023 года я прошла генетический тест, который делает анализ на наличие 90 генов рака, включая BRCA — самый известный ген рака молочной железы… Той же зимой у меня была отрицательная маммограмма. Два месяца спустя у меня диагностировали рак груди", — поделилась знаменитость.

Она сообщила, что за последние десять месяцев перенесла четыре операции и провела очень много дней в постели. "Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем могла себе представить. Удивительно, но я плакала только дважды. Думаю, у меня не было времени плакать. Мое внимание сузилось. Я записал свои эмоции, которые, как мне казалось, мешали мне сохранять ясную голову".

Оливия добавила: "Я обычно позволяю людям видеть меня, когда у меня есть силы, когда я могу одеться и выйти из дома, когда я могу взять своего мальчика в парк. Мне нужно было отдышаться и пройти через некоторые из самых трудных моментов, прежде чем поделиться".

Женщина выразила благодарность своему лечащему доктору Алиабади за то, что с большим вниманием подошел к ее диагнозу: "Доктор изучила такие факторы, как мой возраст, семейный анамнез рака молочной железы и тот факт, что у меня родился первый ребенок после 30 лет. Она обнаружила, что мой пожизненный риск составляет 37 процентов".

По словам Оливии Манн, из-за этого результата меня отправили на МРТ, затем на УЗИ, потом была сделана биопсия. В результате раковые клетки были обнаружены в обеих грудях.

"Через 30 дней после этой биопсии мне сделали двойную мастэктомию. В один день я чувствовала себя совершенно нормально, а на следующий день проснулась на больничной койке после 10-часовой операции", — написала Оливия.

Сейчас актриса продолжает курс лечения. Она очень благодарна всем специалистам, которые помогли и помогают ей преодолеть это сложное заболевание: "Я чрезвычайно благодарен медсестрам, координаторам пациентов и персоналу клиник Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе и Сент-Джонс в Санта-Монике. Я хочу выразить особую благодарность моему хирургу-онкологу доктору Армандо Джулиано, моему реконструктивному хирургу, доктору Джею Орринджеру, моему онкологу доктору Мони Мите и особенно моему ангелу-хранителю, доктору Таис Алиабади".

Напомним, 1 марта Фокус писал о том, что актриса Гвинет Пэлтроу занялась здоровьем после того, как у ее отца диагностировали рак. Отец актрисы Брюс Пэлтроу умер от рака горла в октябре 2002 года в возрасте 58 лет. Ее матери в 2018 году был поставлен такой же диагноз.