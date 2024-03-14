Королева Летиция вышла в свет в очаровательном розовом костюме
Королева и король Испании появились на церемонии вручения Национальной исследовательской премии. И Летиция выбрала костюм самого популярного оттенка.
Королева Испании Летиция ошеломила своим брючным костюмом от Hugo Boss на церемонии награждения в Гандии вместе с королем Филиппом. Розовый цвет обычно редко выбирают для брючных костюмов. Но ранее его сделала трендом Кейт Миддлтон, смягчив строгий деловой стиль. Об этом пишет Daily Mail.
51-летняя королева Испании Летиция выглядела потрясающе в розовом брючном костюме, когда присутствовала на церемонии вручения Национальной исследовательской премии вместе со своим мужем, королем Филиппом.
Премия учреждена в 1982 году и вручается 10 экспертам, каждый из которых связан с разными областями науки. Королевская чета ежегодно посещает церемонию вручения наград и вручает призы победителям.
Летиция вышла в ярком костюме от Hugo Boss, который состоял из двубортного пиджака и элегантных брюк с поясом.
Ранее она надевала этот костюм в сентябре прошлого года, когда вместе со своим мужем отправилась на церемонию вручения наград ЮНИСЕФ в Испании в Мадриде.
Летиция сочетала свой брючный костюм с прозрачной укороченной белой блузкой, связанной крючком, которая подчеркивала ее стройную фигуру.
Яркий наряд королевы резко контрастировал с серым костюмом, который выбрал ее супруг.
Образ она дополнила серебряными серьгами с цветами и розовыми туфлями на каблуке.
Летиция также дебютировала с новой шикарной короткой стрижкой, которую создал ее личный парикмахер Луз Валеро.
Напомним, ранее королева оказалась в центре скандала, когда ее бывший зять, муж ее сестры, заявил, что у них был роман.
Но король и королева никак не дали понять, что слухи их задели. И уже пригласили знаменитого фотографа Энни Лейбовиц сделать их официальные фото к 20-летию их брака.