15 марта 2024 года: мученика Агапия и семерых других - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться и игнорировать просьбы нуждающихся. Теплый ветер в этот день — к дождливому лету.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память мученика Агапия и семерых других. Когда-то в Кесарии Агапия за его веру и нежелание поклоняться идолам отдали на жестокую гибель. А шесть юношей, простых жителей города, заступились за Агапия, демонстрируя свою веру, связали себе руки, за что были брошены в тюрьму и погибли.
Что нельзя делать 15 марта:
- лениться и откладывать все на завтра;
- пить алкогольные напитки;
- игнорировать просьбы нуждающихся;
- делать перестановку в доме.
Народные приметы и поверья:
- низко летят журавли — к плохой погоде;
- слышно чириканье воробьев — ждите теплый день;
- яркая заката сулит, что несколько следующих дней будут дождливыми.
День ангела празднуют:
Агапий, Александр, Алексей, Михаил,Тимофей.
А также в этот день:
1493 — два из трех кораблей первой экспедиции Христофора Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев
1892 — американский изобретатель Джесс Рено (англ. Jesse Reno) запатентовал первый эскалатор
1932 — BBC провела первую передачу из своего нового здания на Риджент-стрит
1937 — в Чикаго открыт первый банк донорской крови
1938 — В Саудовской Аравии обнаружена первая нефть
2005 — в Иерусалиме открыт новый Музей истории холокоста Яд ва-Шем