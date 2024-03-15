Как очистить духовку за "копейки": лайфхак без магазинной химии (видео)

Перед тем, как приступить к очистке духовки нашатырным спиртом, обязательно нужно открыть окна, надеть перчатки и маску.

Чистящие средства стоят денег, порой немалых, кроме того, содержат "химию". А вот для чистки бытовой техники, связанной с едой, желательно не "химичить". Поэтому отмываем духовку от нагара быстро, дешево и безвредно по советам специалистов.

Способ первый — сода и уксус

Такой способ поможет не только решить проблему, как отмыть духовку от нагара, но и избавиться от неприятного запаха внутри нее.

Смешайте соду и воду, чтобы получилась кашица. Полученной смесью обработайте все поверхности, где есть нагар, избегая нагревательных элементов. Оставьте духовку в таком состоянии на ночь. Наутро с помощью губки или мягкой лопатки удалите соду с загрязнениями.

С помощью пульверизатора распылите уксус на места, где есть сода — эти компоненты вступят в реакцию, образовав мягкую пену. Оставьте на 15 минут, после чего мягкой губкой или тряпочкой из микрофибры удалите остатки соды и уксуса. Если нагар полностью смыть не удается, процедуру с уксусом можно повторить. По такому же способу помойте решетки и противень.

Способ второй — нашатырный спирт

Пары аммиака помогут отмыть даже самые сложные загрязнения. Перед тем, как приступить к очистке, обязательно нужно открыть окна, надеть перчатки и маску.

Разогрейте духовку до 180 градусов, выключите ее и поставьте внутрь две емкости: в одну влейте литр воды, в другую — 200 мл нашатырного спирта. Жидкости нужно оставить в духовке на 40-60 минут, но если загрязнений слишком много, лучше подержать емкости внутри в течение нескольких часов.

Когда стенки и дно духовки немного остынут, можно приступать к удалению жира. Делать это лучше с помощью мягкой губки или тряпки.

Фото: pexels.com

Способ третий — мыльный пар

Очистить духовку от жира поможет и хозяйственное мыло. Оно безопасное и не вызывает аллергических реакций.

Натрите на терке хозяйственное мыло и добавьте его в горячую воду, тщательно размешайте. Перелейте раствор на противень и поставьте в духовку, установив температуру 100-120 градусов.

Когда духовка нагреется, ее нужно выключить и подождать, пока она немного остынет. С помощью мягкой губки следует удалить загрязнения внутри духовки и протереть ее еще раз тряпкой, смоченной в воде.

Фото: pexels.com

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