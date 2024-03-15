Джонни Депп разрабатывает собственный бренд карибского темного рома (фото)

Актер в 2004 году купил остров в Багамском архипелаге. Благодаря выпуску элитного алкоголя Депп надеется разбогатеть.

Знаменитый американский актер Джонни Депп известен своей любовью к выпивке. Теперь он решил запустить свой собственный бренд карибского рома, который может принести ему состояние, сообщает Daily Mail.

60-летний Депп, владелец острова в Карибском море, находится на "продвинутой стадии" создания темного рома. Это не рекламная сделка, а настоящее производство. По информации журналистов, этот бренд будет "аутентичным и личным" по аромату, вкусу и внешнему виду.

Дизайн этикетки все еще находится на стадии доработки, но известно, что в нем будут присутствовать "личные штрихи", в том числе фрагменты его татуировок. В частности, три сердца, нарисованные на его руке, которые символизируют любовь на всю его жизнь — бывшую партнершу Ванессу Паради и их детей Джека и Лили-Роуз. А также череп и скрещенные кости, намекающие на его самую известную роль капитана Джека Воробья в приключенческой франшизе "Пираты Карибского моря".

Актер Джонни Депп Фото: Getty Images

Дата выпуска рома еще не объявлена, но Депп сможет быстро продавать его своим многочисленным фанатам и финансовое богатство может быть именно тем, что ему нужно.

Депп заявил в суде в 2020 году, что потерял свое состояние в 650 миллионов долларов из-за неумелого финансового управления и диких расходов. В интервью он сказал, что его оскорбили заявления о том, что он тратил 30 000 долларов в месяц на вино, поскольку "это было гораздо больше".

Недавно он вызвал споры из-за связей с одной из арабских стран, которая помогла профинансировать два его фильма. Теперь у него есть шанс изменить свою судьбу. Депп заявил, что никогда не вернется в сериал "Пираты Карибского моря". Сейчас он остается лицом Sauvage, мужского аромата Dior.

Напомним, 14 февраля сообщалось, что Джонни Депп подружился с наследным принцем Саудовской Аравии. Звезда "Пиратов Карибского моря" завязала дружбу с принцем Мухаммедом бин Салманом после того, как правящая семья королевства вложила миллионы в его последний кинопроект. И теперь Депп утверждает, что Саудовская Аравия переживает "культурную революцию".