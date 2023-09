Заплатили 20 миллионов: Джонни Депп возвращается в качестве лица Dior Sauvage

60-летний актер ранее вернулся в большое кино, а теперь и в рекламные кампейны известных брендов.

Джонни Депп возвращается в качестве лица Dior Sauvage после головокружительной "выплаты в 20 миллионов долларов". 60-летний актер "Пиратов Карибского моря" был замечен в новом рекламном ролике The Call Of The Blazing Sun аромата Dior Sauvage. В угрюмом клипе он рассказал об орлах, небе, сухом лесу и холодном ветре. Об этом пишет Daily Mail.

"Смелый и мощный, по своей сути, его правда воплощает душу Sauvage", — подписали ролик на страничке бренда в Instagram.

Джонни Депп в рекламе Dior Sauvage

Сообщается, что Джонни заплатили ошеломительные 20 миллионов долларов за продление контракта с французской компанией в начале этого года. Контракт рассчитан на три года.

Так что, звезда, возможно, заключил крупнейшую сделку по производству мужских парфюмов в истории. Для сравнения, Деппу заплатили почти вдвое больше, чем Роберт Паттинсон получил в качестве представителя Dior Homme. А Брэду Питту заплатили 7 миллионов долларов за продвижение Chanel № 5.

Инсайдер сообщил, что большинство звезд первой величины, заключивших парфюмерные контракты, зарабатывают около 2–4 миллионов долларов в год, как Крис Пайн , чья сделка с Armani оценивается в 4 миллиона долларов в год по условиям контракта, рассчитанного на три года.

Джонни Депп в рекламе Dior Sauvage

Депп впервые стал лицом мужского аромата Dior Sauvage в 2015 году и продолжил сотрудничество с этим роскошным домом моды, несмотря на юридические проблемы с Херд, которая обвинила его в физическом и сексуальном насилии.

Диор поддерживал Джонни на протяжении всего процесса, и продажи одеколона Sauvage, который он рекламирует, выросли в розничных магазинах, как сообщила газета Wall Street Journal в июне 2022 года.

Издание заявило, что одеколон Деппа был одним из самых продаваемых ароматов в Интернете в прошлом году.

Джонни Депп в рекламе Dior Sauvage

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты с 2015 по 2017 год, и актриса "Ананасового экспресса" утверждала, что ее муж избивал ее на протяжении всех тех лет, что они жили вместе. Депп все отрицал.

Депп подал в суд на свою бывшую жену за клевету в отношении статьи, вышедшей в 2019 году, и она последовала его примеру до начала судебного процесса в июле прошлого года.

Хотя обе стороны подали апелляции на судебные решения, они отменили их и урегулировали дело в декабре прошлого года, когда было решено, что актер получит 1 миллион долларов от страховой компании своей бывшей супруги.

Впоследствии Херд опубликовала заявление относительно мирового соглашения и выразила через BBC , что она "потеряла веру в американскую правовую систему". Она продала свой дом в США и уехала в Испанию, где сейчас живет со своей дочерью.