Заплатили 20 мільйонів: Джонні Депп повертається як обличчя Dior Sauvage

60-річний актор раніше повернувся у велике кіно, а тепер і в рекламні кампейни відомих брендів.

Джонні Депп повертається як обличчя Dior Sauvage після запаморочливої "виплати в 20 мільйонів доларів". 60-річний актор "Піратів Карибського моря" був помічений у новому рекламному ролику The Call Of The Blazing Sun аромату Dior Sauvage. У похмурому кліпі він розповів про орлів, небо, сухий ліс і холодний вітер. Про це пише Daily Mail.

"Сміливий і потужний, за своєю суттю, його правда втілює душу Sauvage", — підписали ролик на сторінці бренду в Instagram.

Джонні Депп у рекламі Dior Sauvage

Повідомляється, що Джонні заплатили приголомшливі 20 мільйонів доларів за продовження контракту з французькою компанією на початку цього року. Контракт розрахований на три роки.

Тож, зірка, можливо, уклав найбільшу угоду з виробництва чоловічих парфумів в історії. Для порівняння, Деппу заплатили майже вдвічі більше, ніж Роберт Паттінсон отримав як представник Dior Homme. А Бреду Пітту заплатили 7 мільйонів доларів за просування Chanel № 5.

Інсайдер повідомив, що більшість зірок першої величини, які уклали парфумерні контракти, заробляють приблизно 2-4 мільйони доларів на рік, як Кріс Пайн, чию угоду з Armani оцінюють у 4 мільйони доларів на рік за умовами контракту, розрахованого на три роки.

Джонні Депп у рекламі Dior Sauvage

Депп уперше став обличчям чоловічого аромату Dior Sauvage у 2015 році і продовжив співпрацю з цим розкішним будинком моди, незважаючи на юридичні проблеми з Герд, яка звинуватила його у фізичному та сексуальному насильстві.

Діор підтримував Джонні протягом усього процесу, і продажі одеколону Sauvage, який він рекламує, зросли в роздрібних магазинах, як повідомила газета Wall Street Journal у червні 2022 року.

Видання заявило, що одеколон Деппа був одним із найбільш продаваних ароматів в Інтернеті минулого року.

Джонні Депп у рекламі Dior Sauvage

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд були одружені з 2015 до 2017 року, і акторка "Ананасового експреса" стверджувала, що її чоловік бив її впродовж усіх тих років, що вони жили разом. Депп усе заперечував.

Депп подав до суду на свою колишню дружину за наклеп щодо статті, яка вийшла 2019 року, і вона наслідувала його приклад до початку судового процесу в липні минулого року.

Хоча обидві сторони подали апеляції на судові рішення, вони скасували їх і врегулювали справу в грудні минулого року, коли було вирішено, що актор отримає 1 мільйон доларів від страхової компанії своєї колишньої дружини.

Згодом Герд опублікувала заяву щодо мирової угоди та висловила через BBC , що вона "втратила віру в американську правову систему". Вона продала свій будинок у США та виїхала до Іспанії, де зараз живе зі своєю донькою.