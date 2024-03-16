Звезда "Игры в кальмара" О Ен Су получил условный срок за сексуальные домогательства (фото)

Актеру в 2022 году дважды предъявили обвинение в сексуальном насилии над женщиной, но только теперь вынесли приговор. Он не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию.

Звезду сериала "Игра в кальмара", южнокорейского актера, О Ен Су приговорили к восьми месяцам заключения условно за сексуальные домогательства. Об этом сообщает The Korea Herald.

79-летнего актера обвинили в том, что он обнял женщину во время прогулки и поцеловал ее в щеку в 2017 году. Обвинения жертва выдвинула против Су в декабре 2021 года, после того как пожилой актер стал знаменитым благодаря своей роли в сериал Нетфликс. Прокуроры после выяснения всех обстоятельств дела, выдвинули против него первое обвинение в ноябре 2022 года.

Актер О Ен Су Фото: Getty Images

"Содержание дневника жертвы и содержание ее консультаций после инцидента соответствуют тому, что произошло. Ее показания не могли быть даны, если бы она на самом деле не испытала это на себе", — заявили в отделении Соннам окружного суда Сувона в провинции Кенгидо.

15 марта дело было закрыто и оглашен вердикт суда: обвиняемого приговорили к 8 месяцам условного заключения. Оу также необходимо пройти 40 часов курса лечения от сексуального насилия. Ен Су заявил, что подаст апелляцию на приговор, у него будет семь дней на это.

Представитель феминистской организации "Womenlink" после вынесения приговора в общении с журналистами заявила: "Теперь мы можем сказать, что сексуальное насилие в театре — это не старый обычай, а сексуальное насилие. Обвиняемый должен прекратить попытки скрыть свое нападение, извиниться перед жертвой и признать свою ошибку".

Что известно об О Ен Су

О Ен Су, настоящее имя которого О Се Кан, более известен в родной стране как театральный актер. Он дебютировал в кино в 1965 году в фильмах "Приморская деревня" и "Весна, лето, осень, зима… и весна" (2003). Но наибольшую популярность ему принесла роль в сериале "Игра в кальмара". В январе 2022 года он стал первым корейцем, получившим "Золотой глобус" за роль О Иль Нама в сериале. Он также был номинирован на "Эмми" за роль в "Игре в кальмара".

Напомним, 1 февраля сообщалось, что Netflix представил первый тизер продолжения сериала "Игра в кальмара". В кадре – все тот же главный герой Сон Ги Хун в исполнении Ли Джон Джэ.