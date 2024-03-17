"Исчезновение" Кейт Миддлтон: как живет принц Уильям после того, как его жена заболела (фото)

В первое время наследник британского престола даже отказался от своих обязанностей, посвящая все время детям, за которыми не могла ухаживать Кейт. Но в конце февраля принц Уэльский начал понемногу возвращаться к рабочим вопросам, не комментируя однако ситуацию вокруг здоровья своей жены.

Ситуация вокруг Кейт Миддлтон не дает покоя не только британцам, но и фанатам четы Уэльских во всем мире. На фоне различных конспирологических теорий, которые касаются самочувствия и здоровья жены наследника престола, Фокус собрал информацию о том, как жил и чем занимался сам принц Уильям поле того, как Кейт была госпитализирована.

Начнем с того, что 16 января, как заявили в Кенсингтонском дворце, принцесса Уэльская была госпитализирована в Лондоне для проведения плановой операции на брюшной полости.

"Операция прошла успешно, ожидается, что принцесса будет находиться в больнице от десяти до 14 дней, после чего вернется домой, где продолжит реабилитацию", — говорилось в релизе.

17 января медиа ET со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что принц отменил несколько помолвок, чтобы быть рядом со своей женой.

18 января стало известно, что принц Уильям взял отпуск из-за болезни своей супруги Кейт Миддлтон. Как сообщила тогда газета The Independent, от дел на ближайшие несколько недель, чтобы "присматривать за принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи", так как на восстановление здоровья их матери понадобиться до трех месяцев.

В этот же день медиа Et Online опубликовало сделанные репортерами фото, на которых принц Уильям направлялся в больницу к Кейт и лично управлял автомобилем. Его сопровождали также несколько сотрудников службы безопасности. Британцев смутило мрачное выражение лица престолонаследника. Также им показался подозрительным тот факт, что навестить болеющую Кейт не привезли ее детей.

Принц Уильям направляется в больницу к Кейт и лично управляет автомобилем Фото: Getty Images

29 января британские СМИ сообщили со ссылкой на заявление королевской семьи, сообщили о том, что Кейт Миддлтон покинула стены больницы. А до этого принц Уильям, по информации источников медиа, почти каждый день навещал свою жену, пока она выздоравливала в больнице, тихо пробираясь туда, чтобы провести с ней время.

В пятницу, 1 февраля, Уильям посетил Рексхэм по случаю Дня Святого Давида. Во время общения с журналистами принц отказался отвечать на вопрос о самочувствии Кейт. Однако несмотря на это, наследник престола принял от пришедших на встречу школьников цветы.

"Я передам их принцессе Кэтрин, большое спасибо", — сказал принц Уильям.

На церемонии вручения кинопремий Британской киноакадемии BAFTA, которая состоялась 18 февраля, Уильям появился в гордом одиночестве (он президент академии). И рассказал, что они с женой любят устраивать домашние киносеансы, перед кинопремией стараются посмотреть как можно больше номинированных картин. Но в этом году традицию пришлось нарушить из-за болезни Миддлтон.

"Мне жаль, что Кэтрин сегодня здесь нет, — сказал Уильям. — В этом году я посмотрел меньше фильмов, чем планировал. Был занят другими делами, но надеюсь, что еще наверстаю".

Принц Уильям на церемонии BAFTA Фото: Getty Images

27 февраля принц Уэльский отказался от поминальной службы по своему крестному отцу, на которой присутствовали британские и европейские члены королевской семьи, а также международные политики. Ожидалось, что Уильям прочитает чтение на службе благодарения Константину II, последнему королю Греции. В дворце сделали заявление, что отсутствие Уильяма было вызвано "личным делом", но подчеркнули, что восстановление принцессы Уэльской после операции на брюшной полости в январе "проходит хорошо". Уильям должен был прочитать книгу Откровения. Источник во дворце сообщил, что он позвонил греческой королевской семье, чтобы извиниться за свое неявку.

Начиная с конца февраля, Уильям начал понемногу возвращаться к исполнению своих общественных обязанностей. Так, 29 февраля принц Уэльский встретился с людьми, пережившими Холокост. В частности с 94-летней Рене Солт.

А во второй декаде марта в британских медиа появились фотографии принцессы Уэльской, покидающей Виндзорский замок с принцем Уильямом. Кейт выглянула из окна, когда Уильям, казалось, читал какие-то заметки на своем телефоне, когда их увозили с территории Виндзорского замка на синем "Рейндж Ровере", который позже доставил Уильяма в аббатство без нее. Королевский комментатор Майкл Коул рассказал MailOnline, что ее появление — это "довольно очевидная попытка продвинуть историю вперед" и показать, что она "в порядке".

Впервые за долгое время принцессу Уэльскую запечатлели на фото. Однако снимок уже вызвал разногласия в британском обществе

Последнюю неделю, с 11 по 17 марта принц Уильям разбирался с последствиями фотографии ко Дню матери, сделанной им самим и отредактированной Кейт, которая была отозвана несколькими фотоагентствами. Однако это не мешало наследнику престола принимать участие в публичных мероприятиях. Так,14 марта он открыл новый молодежный центр в Уайт-Сити на западе Лондона. Во время этого мероприятия Уильям упомянул Кейт, отметив ее кулинарные таланты. Но о состоянии здоровья принцессы Уэльской он по-прежнему не сказал ничего конкретного.

В это же день вечером принц Уэльский присутствовал на вручении премии "Наследие Дианы" в Музее науки. Он отдал дань уважения своей матери, принцессе Диане, на церемонии награждения, проведенной от ее имени, заявив, что ее "наследие – это то, на чем и Кейт, и я стремились сосредоточиться в нашей работе".

Таким образом по состоянию на сегодня дворец так и не поднял покров тайны с вопроса о состоянии здоровья жены наследника британского престола. Это уже породило всевозможные слухи среди фанатов принца Уильяма и Кейт. Среди них есть как похожие на правду, так и совершенно фантастические.

Так, несколькими днями ранее в СМИ появилась новая версия исчезновения Кейт Миддлтон. Она касается измены и появления внебрачного ребенка.