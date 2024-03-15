Проблемы с пищеварением обеспечены: 4 самых вредных напитка для кишечника

Кишечник часто называют "вторым мозгом", поэтому он играет важную роль в нашем здоровье, влияя на все, от пищеварения до иммунитета. Диетологи назвали напитки, которые вредят здоровью кишечника.

На хрупкий баланс кишечного микробиома влияет образ жизни и, конечно же некоторые пищевые привычки. Некоторые продукты вызывают вздутие живота, газы и дискомфорт. Дипломированный диетолог Крутика Нанавати рассказала о напитках, которые повреждают кишечник и влияют на пищеварение. Об этом пишет She Finds.

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Газированные напитки

Фото: Freepik

Употребление газированных напитков связано с проблемами пищеварения и вздутием живота из-за высокого содержания в них газов. Эти напитки содержат растворенный углекислый газ, который при употреблении образует пузырьки и шипит. При проглатывании эти пузырьки могут накапливаться в желудочно-кишечном тракте, вызывая повышенное газообразование и вздутие живота.

"Шипение, которое вы слышите, — это не просто пузырьки, это воздух, попадающий в вашу пищеварительную систему. Газированные напитки могут привести к неприятному вздутию живота и чрезмерному образованию газов. Карбонизация вводит избыток воздуха в пищеварительную систему, расширяя желудок и вызывая вздутие живота", — говорит Нанавати.

Вместо этого она предлагает выбирать для утоления жажды что-нибудь простое, например воду. "Обычная вода — лучший напиток, полезный для кишечника, она помогает пищеварению, выводит токсины и дает вам ощущение легкости, без вздутия живота и газов".

Сладкие напитки

Фото: Freepik

Сладкие напитки, включая фруктовые соки и подслащенные напитки, часто вызывают проблемы с пищеварением и вздутие живота из-за высокого содержания сахара и искусственных добавок. Потребление большого количества сахара может нарушить баланс бактерий в кишечнике, что приведет к воспалению и пищеварительному дискомфорту.

"Фруктоза, распространенный подсластитель в соках, спортивных напитках и подслащенных чаях, плохо усваивается нашим кишечником. Этот процесс ферментации выделяет газ, что приводит к вздутию живота и дискомфорту. Фруктоза питает кишечные бактерии, способствуя образованию газов и вздутию живота", — говорит Нанавати.

Что касается более здоровых альтернатив, диетолог рекомендует "воду, настоянную на фруктах, травах и специях, таких как имбирь, лимон и мята, потому что они предлагают освежающий вкус и потенциальную пользу для пищеварения".

Кофе и чай

Фото: Freepik

Чрезмерное употребление кофе и чая, особенно с высоким содержанием кофеина и молочных добавок, может привести к пищеварительному дискомфорту и даже вздутию живота. Кофеин является природным стимулятором, который может увеличить выработку желудочной кислоты, потенциально усиливая раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и усугубляя такие симптомы, как изжога, вздутие живота и дискомфорт в животе.

Диетолог отмечает, что "хотя умеренное употребление кофе и чая может принести пользу для здоровья, злоупотребление ими может раздражать слизистую оболочку желудка и нарушать пищеварение. У чувствительных людей это может привести к изжоге, расстройству желудка и газообразованию. Чрезмерное употребление кофе и чая может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, вызывая повышенную кислотность, рефлюкс и газообразование".

Вместо этого она советует выбирать несладкий чай со льдом или натуральные фруктовые соки, смешанные с водой, чтобы снизить потребление сахара и предотвратить потенциальное раздражение кишечника.

Молочные коктейли

Фото: Freepik

Молочные напитки, такие как молочные коктейли, могут быть источником расстройства желудка и вздутия живота, особенно у людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью к молочным продуктам. Молочные коктейли обычно содержат в качестве основного ингредиента молоко, богатое лактозой, которую некоторым людям трудно переваривать. Когда люди с непереносимостью лактозы потребляют молочные продукты, у них могут возникнуть такие симптомы, как вздутие живота, газы, спазмы в животе и диарея. Кроме того, молочные напитки содержат большое количество жиров и калорий, что может вызывать чувство дискомфорта и вздутие живота, особенно при их чрезмерном употреблении.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.