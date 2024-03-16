За восемь дней до свадьбы: в бою погиб молодой кинооператор Олесь Самчук (фото)

Кинооператор Олесь Самчук запланировал свою свадьбу на 19 марта, однако погиб за неделю до важного события.

Защищая Украину на фронте во время боя на донецком направлении (вблизи Кременной) против оккупантов погиб 22-летний кинооператор и военнослужащий Олесь Самчук. Происшествие случилось в понедельник, 11 марта, об этом сообщили на странице Национального союза кинематографов Украины в Фейсбук.

По предварительной версии, во время боевого задания его группу накрыли КАБами. В результате Олесь получил ранения и погиб.

Известно, что в 2022 году парень из Ровно закончил киевское высшее учебное заведение имени Т. Г. Шевченко, где получил специальность "Кино и кинооператорство". После окончания учебы он добровольно пошел служить в армию и вступил в 12 бригаду "Азова". Служил в аэроразведке.

"11.03.2024 во время вражеского обстрела КАБами на Донецком направлении погиб оператор в возрасте 22 года, ривненчанин ОЛЕСЬ САМЧУК "Каркаде". Добровольцем пошел на войну в 12 бригаду "Азова". Служил в аэроразведке. Окончил в прошлом году национальный университет Т.Г.Шевченко по специальности "Кино и кинооператорство". Через неделю Олесь должен был прийти на ротацию и жениться на любимой девушке. На 19 марта была запланирована его свадьба. Потерянный Код Нации. Вечная Память и Слава Герою. Низкий поклон за защиту. См&&ть всем врагам!" — написала Нина Уденко.

Фото: https://www.facebook.com/oles.samchuk

Молодой человек с позывным "Каркаде", который он сам выбрал в честь первого сборника маминых стихов. Его мама Виктория умерла 7 лет назад, однако Олесь насколько любил ее, что даже после смерти писал ей письма.

Фото: https://www.facebook.com/oles.samchuk

Уже 19 марта у Олеся и его девушки была запланирована свадьба. Парень должен был приехать на ротацию и жениться на любимой, но его жизнь оборвалась.

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