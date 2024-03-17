17 марта 2024 года: теплого Алексея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя стирать и убирать, а также устраивать застолья после заката солнца. Теплая погода в этот день — на урожайный год.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память преподобного Алексея. Несмотря на то, что Алексей был из богатой семьи, он отрекся от светской жизни и посвятил себя Богу. Однажды после долгих странствований он прибыл к своему дому, а родной отец не узнал его и помогал ему как нищему с улицы. Алексей прожил под стенами своего дома 17 лет и только после его смерти стало известно, чей он сын.
Согласно народным преданиям, сегодня приходит настоящая весна, поэтому в народе этот день называют Теплым Алексеем.
Что нельзя делать 17 марта:
- если у вас есть маленький ребенок — нельзя занимать хлеб, соль и деньги;
- стирать и убирать в доме.
- устраивать застолья после заката солнца.
Народные приметы и поверья:
- теплая погода — на урожайный год;
- снег быстро тает – ждите хороший сенокос;
- холод – к затяжной весне;
- высоко летят гуси – будет снегопад.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел.
Родились сегодня:
1847 год — Федор Волк — украинский антрополог, археолог, этнограф;
1856 год — Михаил Врубель — украинский художник;
1951 год — Курт Рассел — американский актер кино, продюсер и сценарист;
1941 год — Бернардо Бертолуччи — итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.
А также в этот день:
1816 год — Пароход "Элиза" стал первым пароходом, пересекшим пролив Ла-Манш;
1825 год — В испанской части острова Санто-Доминго провозглашено создание Доминиканской республики;
1845 год — Англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку;
1861 год — Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права;
1861 год — Провозглашено Итальянское королевство;
1898 год — Опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!";
1960 год — в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры;
1969 год — Голда Меир избрана премьер-министром Израиля.