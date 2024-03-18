Диета для беременных: 6 популярных фруктов, которые находятся под запретом

Правильное питание во время беременности чрезвычайно важно, так как от него зависит не только самочувствие женщины, но и здоровье и развитие малыша. Узнайте, какие фрукты стоит исключить во время беременности, и почему.

Помимо фастфуда и обработанных продуктов, во время беременности стоит избегать также определенных фруктов. Сбалансированное питание важно как для здоровья матери, так и для развивающегося ребенка. Хотя большинство фруктов безопасны, некоторые из них беременным женщинам следует употреблять умеренно, чтобы избежать побочных эффектов. Вот несколько фруктов, от которых следует отказаться во время вынашивания ребенка. Об этом пишет Only My Health.

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Папайя

Фото: Freepik

"Хотя спелая папайя в умеренных количествах обычно считается безопасной, незрелая или полузрелая, она содержит латекс, который может вызвать схватки и привести к ранним родам", — говорит диетолог Свати. "Рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем включать папайю в свой рацион во время беременности",

Ананас

По словам доктора Свати, ананас содержит фермент бромелайн, который в больших количествах может размягчить шейку матки и привести к схваткам.

Виноград

Фото: Freepik

Виноград, особенно свежий, может представлять опасность удушья. Кроме того, некоторые эксперты в области питания советуют избегать чрезмерного употребления винограда из-за потенциального риска остатков пестицидов. Тщательное мытье винограда и выбор органических сортов могут смягчить эти проблемы.

Арбуз

Журнал питания и обмена веществ говорит, что женщинам с диабетом и гестационным диабетом (диабет беременных) следует избегать употребления больших порций арбуза. Из-за высокого содержания воды употребление арбузов в больших количествах может привести к усиленным позывам к мочеиспусканию, что потенциально может вызвать дискомфорт, особенно в ночное время.

Консервированные фрукты в сиропе

Консервированные фрукты в сиропе содержат добавленный сахар и консерванты. Выбирайте свежие или замороженные фрукты без добавления сахара, чтобы придерживаться более здорового образа жизни во время беременности.

Маракуйя

Фото: Freepik

Хотя маракуйя богата витаминами и антиоксидантами, она имеет высокий уровень кислотности. Некоторые женщины могут обнаружить, что кислые фрукты вызывают изжогу или дискомфорт в желудке во время беременности. В этом случае лучше всего употреблять маракуйю в умеренных количествах.

Джекфрут

Джекфрут – уникальный тропический фрукт, по текстуре напоминающий мясо. Хотя в умеренных количествах он, как правило, безопасен, некоторые беременные женщины могут испытывать дискомфорт в ЖКТ из-за высокого содержания клетчатки.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо — питательный фрукт и отличный источник полезных жиров. Однако он очень калорийный, а чрезмерное потребление калорий нежелательно во время беременности. Поэтому рекомендуется включать его в состав сбалансированной диеты в умеренном количестве

Беременным женщинам важно проконсультироваться со своим врачом или диетологом, чтобы убедиться, что их рацион питания соответствует их индивидуальным потребностям в отношении здоровья. Хотя эти фрукты могут вызывать потенциальные проблемы в определенных ситуациях, многие из них все же можно употреблять в умеренных количествах как часть полноценной сбалансированной диеты.

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Ранее Фокус писал том, что фрукты содержат много фруктозы, что может привести к проблемам с пищеварением, особенно если употреблять их вечером.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.