Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе посетили фермерский рынок

Во время появления пары на рынке никаких фото сделано не было. Это связывают с просьбой принца и принцессы Уэльских о конфиденциальности.

Кейт Миддлтон, которая не появляется на публике с января, была замечена вместе с принцем Уильямом на ее любимом фермерском рынке в Виндзоре. При этом принцесса Уэльская выглядела "счастливой, расслабленной и здоровой", пишет The Sun со ссылкой на слова очевидца, видевшего пару.

Супруги приехали в магазин, расположенный примерно в миле от их коттеджа в Аделаиде, в Виндзоре.

"После всех слухов, которые ходили вокруг, я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, и она выглядела счастливой и выглядела хорошо. Детей с ними не было, но это хороший знак, что она была достаточно здорова, чтобы зайти в магазин", – рассказал свидетель.

В этот раз никаких фото сделано не было, в соответствии с просьбой пары о конфиденциальности, однако их появление, о котором сообщается, является обнадеживающим признаком того, что она делает первые шаги к возвращению к официальным королевским обязанностям.

Ожидается, что принцесса, которая в последний раз выступала на публике в Сандрингеме на Рождество, вернется к общественной деятельности после 17 апреля, когда ее дети вернутся в школу Ламбрук, недалеко от Аскота, после пасхальных каникул. Правда, есть предположение, что Кейт сделает это раньше, и ее даже можно будет увидеть идущей на ежегодную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в поместье Виндзор.

Принцесса не исключает, что в пасхальное воскресенье снова появится на публике и сможет присоединиться к своей семье для традиционной прогулки, которую можно будет сфотографировать.

Тем временем слухи о состоянии принцессы и кризисе в ее браке с наследником престола продолжают активно циркулировать. Одной из причин ее исчезновения называют интрижку Уильяма с Роуз Хэнбери, которая якобы даже родила от него внебрачную дочь.

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