Кристина Агилера похвасталась стройной фигурой после резкого похудения (видео)

Знаменитость приехала на мероприятие в компании жениха и дочери. Она выступала шесть минут.

43-летняя американская певица Кристина Агилера выступила на презентации новой продукции Clarins Multi Active, которая прошла в частной резиденции в Холмби-Хиллз, Лос-Анджелес, пишет Hello.

Знаменитость продолжает демонстрировать результаты стремительного похудения, выбирая наряды, которые подчеркивают ее новую фигуру. В частности, на красной дорожке она позировала в черных сапогах до бедра, юбке с металлической бахромой и серебряном корсетном топе с телесной сеткой на руках и груди.

Свои длинные волосы артистка оставила распущенными, и они волнами падали ей на плечи.

Певица выбрала ансамбль, который идеально подчеркнул ее фигуру Фото: Getty

На мероприятии Кристину сопровождали жених Мэтью Ратлер и их девятилетняя дочь Саммер Рай.

В сопровождении бэк-певиц и танцоров Кристина пела шесть минут, начав с культового хита "Dirrrty".

Среди других звездных гостей на вечеринке присутствовали Линдси Лохан, Бренда Сонг, Маколей Калкин, Кили Теллер, Келли Пике, Крис Кармак, Джесси Мелткалф, Дженсон Баттон, Джой Корриган, Жизель Оливера.

Расположенная в роскошном частном особняке частная вилла была полностью отделана в розовый цвет. Гостей встречали фотовспышки папарацци, они спускались по розовой ковровой дорожке. Внутри посетителей ждали салоны красоты, украшенные инновационной продукцией Clarins, а конфеты и воздушные шары дополняли атмосферу. DJ Джорджия Синклер крутила мелодии на крыше, создавая яркий фон для ночного торжества.

Ранее сообщалось, что впервые обновленную фигуру Кристина показала на церемонии награждения престижнейшей музыкальной премией "Грэмми" в Лос-Анджелесе в феврале. Как ей удалось так сильно похудеть, артистка предпочитает не особо распространяться. По ее словам, она посвятила себя здоровому, сбалансированному питанию и строгому режиму физических упражнений. В рамках своей диеты она придерживается режима, богатого растениями, и каждый день потребляет яркие фрукты и овощи.

Многие предполагали, что она, по примеру других знаменитостей, использовала "Оземпик", препарат от диабета, подавляющий чувство голода. Сама Кристина эти слухи никак не комментирует.

Напомним, Фокус писал, что Кристина Агилера надела блестящую мини-юбку, напоминающую сумку Birkin.