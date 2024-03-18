Евгений Клопотенко озвучил сумму гонорара, которую он получил за победу в "МастерШеф" (видео)

Евгений Клопотенко впервые рассказал о хитростях, к которым ему пришлось прибегнуть накануне финала и признался, как два месяца жил в постоянном стрессе из-за травли конкурентов.

35-летний украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко впервые рассказал, сколько ему заплатили за победу на кулинарном шоу "МастерШеф". Подробностями участия в проекте Клопотенко поделился в интервью ютуб-каналу "Это Никто Не Будет Смотреть".

В частности, Евгений Клопотенко участвовал в кулинарном шоу в 2015 году, в котором стал победителем. Однако, как выяснилось, в итоге шеф-повар не получил традиционного кубка, как все участники. Кроме этого, Евгений Клопотенко единственный из победителей конкурса, которому выплатили наименьший гонорар за победу.

"Обычно победители МастерШефа они получают такой символ — это кубок. Я единственный человек, возможно, еще с детского кто-то, который не получил этого кубка. У меня нет того кубка. Потому что, в тот год, это 2015 год, революции и всех событий, которых мы знаем в нашем государстве, весь бюджет урезали. Все получали по 500 тысяч по 1 миллиону, победители, я получил 200 тысяч, а это еще с учетом налогов, это 180 тысяч и 120 из которых я потратил в школе. В принципе сработал в ноль. И кубка не дали. Поэтому сейчас то, что я расскажу возможно могли бы у меня забрать кубок, но у меня его нет",- признался Клопотенко.

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6:13 МастерШеф — это дракон

Затем шеф-повар рассказал, как ему 2 месяца пришлось жить в сплошном стрессе, поскольку он поссорился со всеми участниками сезона.

"У меня было 2 месяца ада, когда тебя все ненавидят, когда все на тебя кричат, все тебя проклинают. Мне надо было в этом стрессе выжить", — сказал Клопотенко.

Как выяснилось, в начале съемок Евгений оказался в кругу людей, в группе из 8 человек, которые не гласно, договорились работать вместе, чтобы дойти до полуфинала, однако, там же Евгений познакомился еще с одним поваром, с которым он начал дружить. После одного из конкурсов этого товарища едва не выгнали, поэтому Клопотенко оказался перед выбором — друг, или команда из 7 человек, с которыми он имел договоренности. В результате он выбрал друга. После этого вся команда назвала его "предателем" и самоорганизовалась против него. Однако несмотря на давление со стороны конкурентов, Евгений все же дошел до финала.

Кроме этого, Клопотенко признался, что накануне финала не спал всю ночь, и пока его соперницы просматривали выпуски шоу, он тайком выбрался из отеля и готовил всю ночь стратегию приготовления финального блюда.

Напомним, ранее мы писали, Евгений Клопотенко показал редкие снимки с семьей из детства и юности. Кроме этого, Фокус писал, Евгений Клопотенко признался, что имел бронь от армии.