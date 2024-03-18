Зендаю и Тома Холланда заметили на редком свидании (фото)

На фоне слухов о разрыве звездная пара посетила спортивное событие. Зендая поздравила первую ракетку мира Игу Свентек.

Американскую актрису Зендаю и актера Тома Холланда заметили на редком свидании в Калифорнии. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара посетила женский теннисный турнир BNP Paribas Open в воскресенье, 17 марта 2024 года. Зендая, которая играет тренера по теннису в предстоящем фильме "Соперники", была в теннисной юбке и белом коротком топе, добавив к спортивному образу молочную кофту.

Между тем "Спайдермен" выбрал для редкого выхода в свет с возлюбленной белую футболку и коричневый жакет, дополнив аутфит полупрозрачными очками.

Том Холланд и Зендая Фото: Getty Images

Позже актриса поздравила победительницу большого матча, польскую теннисистку Игу Свёнтек, когда они вместе позировали у корта. Первая ракетка мира Ига победила в финале греческую теннисистку Марию Саккари.

Ига Свентек и Зендая Фото: Getty Images

Выход произошел после того, как Зендая и Том спровоцировали слухи о расставании, ведь длительное время не выходили вместе на публику.

Том Холланд и Зендая

К тому же, звезда "Дюны" отписалась от Тома в Instagram. Впрочем, впоследствии знаменитости опровергли домыслы в сети.

Актерская пара познакомилась на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Некоторое время ходили слухи об их романе, однако знаменитости не подтверждали их. Пара рассказала об отношениях лишь осенью 2021 года.

После этого Том и Зендая хоть и стали чаще появляться вместе на публике, однако практически не комментировали свою личную жизнь.

Напомним, Зендая дала редкий комментарий о своем возлюбленном.

Также Фокус писал о появлении Зендаи на премьере "Дюны" в Париже.