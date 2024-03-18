"Компания фактически владеет им": владелец 11 премий "Грэмми" проиграл крупную сумму

Бруно Марс во многочисленных интервью сам признавался в том, что с 19 лет пристрастился к азартным играм и страдает лудоманией. В этот раз он остался должен казино в Лас-Вегасе $50 миллионов.

Популярный американский певец, обладатель 11 премий "Грэмми" Бруно Марс имеет немалые проблемы с азартными играми: из-за пристрастия к покеру и большим ставкам исполнитель проиграл огромную сумму в казино. Об этом со ссылкой на собственные источники информирует медиа NewsNation.

Певец, который когда-то зарабатывал на себя как профессиональный игрок в покер, накопил большие долги за карточными столами.

"Он задолжал MGM миллионы за азартные игры. Его долги достигли 50 миллионов долларов. MGM фактически владеет им", — рассказал журналистам СМИ инсайдер.

Анонимный источник медиа также уточнил, что сейчас Бруно Марс зарабатывает 90 миллионов долларов в год на сделке, которую заключил с казино (певец выступает там, — ред.), но затем ему приходится возвращать свой долг после уплаты налогов.

"Для тех, кому интересно, девяносто миллионов после уплаты налогов — это ближе к 60 миллионам", — добавил инсайдер.

Сам Бруно Марс неоднократно в интервью рассказывал, что играть в казино начал с 19 лет и до сих пор не может преодолеть эту зависимость.

Отметим, что MGM Resorts International — это американская глобальная компания в сфере гостеприимства и развлечений, управляющая курортами в Лас-Вегасе, Массачусетсе, Мичигане, Миссисипи, Мэриленде, Огайо и Нью-Джерси, включая Белладжио, Мандалай-Бей, MGM Grand и Park MGM.

Ранее мы писали о том, что китайский миллионер стал шахтером, чтобы завязать с азартными играми. Несколько лет назад он пристрастился к азартным играм, но со временем заметил, что проигрывает слишком много. За ночь он без сожаления мог оставить в казино до 80 000 Юаней ($12,700).