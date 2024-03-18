Энн Хэтэуэй вышла в свет в мини-платье (фото)
Знаменитость посетила премьеру своего нового фильма. В нем Хэтэуэй играет мать-одиночку среднего возраста.
41-летняя американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в нежном мини-платье. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Интерстеллара" и актриса Габриэль Юнион посетили премьеру их будущего фильма The Idea Of You.
Габриэль является продюсером фильма, в котором Хэтэуэй играет мать-одиночку среднего возраста, которая начинает роман с гораздо более молодой суперзвездой бойз-бэнда.
На мероприятии Энн воссоздала 1960-е годы в нежном мини-платье в стиле ретро, которое сверкало под светом. Наряд с глубоким декольте имел зубчатые зеркальные узоры, идущие вдоль линии подола и в верхней части ее платья.
Волосы звезды экрана были распущены. Актриса "Дневников принцессы" подчеркнула свои черты лица с помощью легкого макияжа.
Энн дополнила свой ретро-ансамбль парой бледно-золотых туфель на каблуках и лаконичной сумочкой.
Звезда картины "Дьявол носит Prada" замужем за Адамом Шульманом с 2012 года, и у них подрастают двое детей. Впервые пара познакомилась через общих друзей на кинофестивале в Палм-Спрингс в апреле 2008 года.
Напомним, Энн Хэтэуэй раскрыла секрет своего счастливого брака.
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