Кейт Миддлтон вернется на работу позже, чем ожидалось: когда это произойдет

Королевская персона, пережившая в начале года операцию, до сих пор восстанавливается после медицинской процедуры. Поклонники всерьез обеспокоены исчезновением супруги принца Уильяма.

Кейт Миддлтон все еще восстанавливается после операции на брюшной полости, поэтому вернется на работу позже, чем сообщалось ранее. Об этом пишет Hello Magazine.

Королевская редактор Sunday Times Роя Никха раскрыла после разговора с другом и советником супруги принца Уильяма, что когда Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская начнет работать после Пасхи 2024, это не означало, что это произойдет сразу после Пасхальных выходных.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Тем временем мама троих детей возобновит свои королевские обязанности после весенних каникул принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи в школе Ламбрук, которые заканчиваются 17 апреля 2024 года, хотя точная дата или первое появление принцессы еще не объявлены.

Здоровье Кейт Миддлтон стало причиной многих спекуляций, поскольку она была госпитализирована для операции на брюшной полости еще в январе 2024 года. Тогда же и сообщили, что супруга будущего короля Великобритании не выйдет на публику к Пасхе. Впрочем, ее замечали с мамой Кэрол Миддлтон в автомобиле и с принцем Уильямом на рынке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон попала в скандал с отредактированным фото.

Также Фокус писал о слухах о вероятных изменах принца Уильяма, что могло стать причиной длительного исчезновения Кэтрин с публичного поля.