Кристен Стюарт снялась в откровенной фотосессии (фото)

Звезда "Сумерек" предстала в образах Prada, Chanel, Miu Miu, Tom Ford и др. На некоторых кадрах Кристен позировала топлес.

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт снялась топлес для глянца Who What Wear.

В фотосессии звезда "Сумерек" предстала в образах Prada, Chanel, Miu Miu, Tom Ford и др. На некоторых кадрах Кристен позировала топлес.

"Кристен Стюарт может исполнить любую роль и примерить любой наряд", — считают журналисты издания.

В частности, знаменитость призналась, что бывает наиболее продуктивной утром.

Кристен Стюарт

"Мой мозг работает лучше по утрам. Я бы хотела жить такой романтизированной "ночной" жизнью, но я действительно просыпаюсь утром и отдаюсь и не говорю ни слова, пока [я] не закончу", — рассказала Кристен.

Кристен Стюарт

"Когда речь заходит о Голливуде, Кристен Стюарт — хамелеон. За последние два десятилетия она перешла из мира вампиров и оборотней к роли легендарной фронт-вумен рок-группы 1970-х годов ("Ранэвейс", — ред.), номинации на "Оскар" за роль народной принцессы ("Спенсер", — ред.), и почти все, что можно представить между ними", — добавляют журналисты Who What Wear.

Кристен Стюарт

Кристен сейчас встречается с Дилан Майер с 2019 года, а в 2021 они объявили о помолвке. Впрочем, свадьба до сих пор не состоялась.

Актриса "Сумерек" недавно рассказала об их предстоящей церемонии Rolling Stone, сказав: "Мы не в силах устроить большую свадьбу".

"Вероятно, мы скоро это сделаем. Мы просто заняты тем, что снимаем фильмы, потому что это наши дети", — призналась Стюарт.

Напомним, невеста Кристен Стюарт поздравила актрису с Днем влюбленных 2024.

Также Фокус писал о появлении Кристен Стюарт на модном показе в образе Chanel.