Кристен Стюарт вышла на красную дорожку в белоснежном образе Chanel (фото)
Давняя амбассадор модного дома редко "изменяет" ему. Звезда "Сумерек" сделала ставку на светлые оттенки и классику.
33-летняя американская актриса Кристен Стюарт появилась на Берлинском кинофестивале-2024. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Сумерек" вышла на красную дорожку для показа немецкого фильма Sterben ("Умирая").
Кристен была в белом блейзере Chanel без воротника с золотыми пуговицами, последние две из которых она оставила расстегнутыми.
Пиджак Chanel в классическом стиле актриса соединила с белой мини-юбкой с колготами в тон и длинной прозрачной белой накладкой, которая спадала до колен звезды экрана.
Стюарт дополнила вечерний образ черными босоножками на ремешках и сделала яркий макияж.
Sterben ("Умирая") — это фильм о старой женщине, которая обретает свободу после многих лет жизни со своим суровым мужем. Выйдя из-под его контроля, женщина обнаруживает, что все ее теперь уже взрослые дети имели собственные проблемы.
На публике звезда экрана появилась без своей невесты, сценаристки Дилан Мейер. Звездная пара обручилась еще в конце 2021 года. Они время от времени выходят вместе в свет.
Напомним, невеста Кристен Стюарт поздравила актрису с Днем влюбленных 2024.
Также Фокус писал о появлении Кристен Стюарт на модном показе в образе Chanel.